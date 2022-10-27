Gündem İstanbulun göbeğinde 25 milyon TLlik banka soygunu Bir buçuk saat sonra fark edildi
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İstanbul'un göbeğinde 2.5 milyon TL'lik banka soygunu: Bir buçuk saat sonra fark edildi

Şişli’de, bankaya müşteri gibi giren iki kişi, banko arkasına bırakılmış, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı çalarak kaçtı. Banka çalışanları hırsızlığı 1.5 saat sonra fark ederken, çuvalı alan şüphelinin yerde sürünüp alt boşluktan bankoların olduğu bölüme geçtiği anlaşıldı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulun göbeğinde 2.5 milyon TLlik banka soygunu: Bir buçuk saat sonra fark edildi
Şişli

Olay, özel bir bankanın Şişli'deki şubesinde dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, cadde üzerinde park ettikleri otomobilden inerek bankaya girdi. Şüphelilerden biri etrafı gözetlerken, diğeri banka çalışanlarına fark ettirmeden bankoların olduğu bölüme geçti.

ÇUVALLA ÇIKTI

Yüzünün güvenlik kameralarınca tespit edilmemesi için şapka taktığı öğrenilen şüpheli, bir bankonun arkasına bırakılmış olan, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu iddia edilen çuvalı aldı.

Şüpheli, kucakladığı çuvalla banko bölümünden çıkarak, kendini bekleyen arkadaşının yanına gitti.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YÜRÜYEREK ÇIKTILAR

Hiçbir şey olmamış gibi, bankadan yürüyerek çıkan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı.

HIRSIZLIK 1.5 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Banka çalışanları ve müşterilerin gözü önünde gerçekleşen HIRSIZLIK, yaklaşık 1.5 saat sonra, bir personelin, çuvalı almak için banko arkasına geçmesiyle fark edildi. Çuvalı yerinde göremeyen çalışanın Haber vermesi üzerine, banka yetkilileri güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi.

  • Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüphelilerin dokunmuş olabileceği yüzeylerden parmak izi aldı.

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