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İşte Kapki’nin milyonluk tabloları

İşte Kapki’nin milyonluk tabloları

Burak Doğan
04:001/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan reklamcı Murat Kapki’ye ait çok sayıda tablo ele geçirildi.

Kapki’nin yeğeni Berat Kapki, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadede, “amcasının Acarkent’teki villasında her biri binlerce dolar değerinde olan tabloları, tutuklanmadan 1-2 ay önce Teşvikiye’de bir depoya taşıttığını” anlatmıştı. İstanbul Mali Şube Ekipleri, Sarıyer Maslak ve Şişli Teşvikiye'deki 2 farklı depoda 23-24 Haziran'da arama yaptı. 64 figür, 35 tablo, 28 araba maketi, 10 cam biblo, 2 köpek şeklinde balon biblo, nostaljik tramvay maketi, mermer heykel ve tekne maketi olmak üzere toplam piyasa değeri yaklaşık 5,1 milyon lira olan 143 parça bulundu. Kapki’nin villasından buraya taşınan milyonlarca liralık tablolara el konuldu.



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