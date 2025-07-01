İşte Kapki’nin milyonluk tabloları

Kapki’nin yeğeni Berat Kapki, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadede, “amcasının Acarkent’teki villasında her biri binlerce dolar değerinde olan tabloları, tutuklanmadan 1-2 ay önce Teşvikiye’de bir depoya taşıttığını” anlatmıştı. İstanbul Mali Şube Ekipleri, Sarıyer Maslak ve Şişli Teşvikiye'deki 2 farklı depoda 23-24 Haziran'da arama yaptı. 64 figür, 35 tablo, 28 araba maketi, 10 cam biblo, 2 köpek şeklinde balon biblo, nostaljik tramvay maketi, mermer heykel ve tekne maketi olmak üzere toplam piyasa değeri yaklaşık 5,1 milyon lira olan 143 parça bulundu. Kapki’nin villasından buraya taşınan milyonlarca liralık tablolara el konuldu.