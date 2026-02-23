İstenmeyen adam Huckabee

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, İsrail'in Arzı Mevud projesini savunan ve işgalci gücün Ortadoğu genelinde hakimiyet kurmasını, bazı bölge ülkelerinin topraklarını hedef göstererek onaylayan ABD'nin Evanjelik İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee bölgede adeta istenmeyen adam haline geldi. Daha önce de Filistin topraklarındaki işgali ve soykırımı destekleyen Evanjelik papaz Huckabee'nin son açıklamasına karşı, Türkiye dahil tüm bölge ülkelerinin katılımıyla sert bir tepki gösterildi. Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan, Endonezya, Kuveyt, Katar, Umman, Pakistan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Suriye, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Ligi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) sekreterlikleri yaptıkları ortak açıklamada, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Huckabee’nin, İsrail’in Ortadoğu’nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının "kabul edilebilir" olacağı yönündeki ifadelerini kınadı.

SÖZLER GÜVENLİĞE AÇIK TEHDİT

Açıklamada, Huckabee'nin ifadelerinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık ihlali olduğu, bölgenin güvenlik ve istikrarını ciddi biçimde tehdit ettiği bildirildi. Huckabee'nin ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu vizyonla ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sona erdirmek için kapsamlı planla doğrudan çeliştiği vurgulanan açıklamada, Huckabee'nin sözleri için "Başkalarının toprakları üzerinde kontrolü meşrulaştırmaya yönelik açıklamaların bu hedefleri baltaladığını, gerilimleri körüklediğini ve barışı ilerletmekten ziyade kışkırtma niteliğinde olduğu" ifadelerine yer verildi.

HER TÜRLÜ İHLALE RET

İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin bulunmadığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "(Bakanlar ve genel sekreterler) Batı Şeria'yı ilhak etme veya Gazze Şeridi'nden ayırma girişimlerini kesin olarak reddettiklerini, işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesine şiddetle karşı olduklarını ve Arap devletlerinin egemenliğine yönelik her türlü tehdidi kategorik olarak reddettiklerini yinelediler."

SİYONİZMİ DE SAVUNDU

Huckabee büyük tepki çeken skandal sözlerinin ardından X platformundaki resmi hesabından bir açıklama daha yayınlayarak Filistin'in işgalinden ve Gazze'deki soykırımdan sorumlu Siyonist ideolojiyi de savunmayı tercih etti. Kendisinin eski bir Baptist papazı olduğunu söyleyen Huckabee, Siyonizmin siyasi tanımına açıklık getirmek istediğini belirterek "Siyonizm, İsrail'in güvenli ve emniyetli bir şekilde var olma hakkına sahip olduğuna dair inançtır. Bu kadar basit ve nettir" ifadesini kullanarak skandal sözlerine bir yenisini ekledi.

GAZZE'DEKİ AÇLIKLA DALGA GEÇTİ

Huckabee daha önce de Filistin ve Gazze konusunda skandal ifadeler kullanmıştı. İsrail’in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insani kriz sürerken, Huckabee’nin açlık iddialarını reddetmesi ve canlı yayında Filistinlilere kilo verme ilacı “Ozempic” önermesi büyük tepki topladı. Bu sözler, bölgedeki insani dramın hafife alındığı eleştirilerine yol açtı. Huckabee daha önce Bloomberg News’e verdiği röportajda Filistin devletinin ABD politikasının hedefi olup olmadığı sorusuna “Sanmıyorum” yanıtını vermişti. Eski Arkansas Valisi olan Huckabee, olası bir Filistin oluşumunun İsrail’den değil başka bir “Müslüman ülkeden” toprak ayrılmasıyla mümkün olabileceğini savunmuştu.

ÜÇÜNCÜ TAPINAK'A DESTEK

Huckabee, yakın zamanda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Shiloh bölgesini ziyaret etti. Bu ziyaret, ABD’nin diplomatik teamülleri açısından dikkat çekici bulundu. Büyükelçinin burada kırmızı tüylü inekleri ziyaret etmesi ve “Üçüncü Tapınak” söylemleri etrafında yapılan etkinliklere katılması, elçinin adeta bir Siyonist kuklası olduğu yorumlarını beraberinde getirmişti.

Netanyahu ailemi tehdit etti

Amerikalı gazeteci ve yorumcu Tucker Carlson yaptığı açıklamada İsrail hükümeti ve Başbakan Benjamin Netanyahu’nun tüm ailesini tehdit ettiğini söyledi. Kısa ziyaretinin ardından cuma günü yayımlanan programında Carlson, İsrail’i ve Netanyahu'yu şahsen kendisini ve yakınlarını tehdit etmekle suçladı. Amerikalı gazeteci, “İsrail hükümeti ve Netanyahu’nun kendisi ailemin iki üyesini cezalandırmaya çalıştı. Daha fazla ayrıntı vermeyeceğim ama gerçekten iki aile ferdimi cezalandırmaya kalktılar" ifadelerini kullandı.







