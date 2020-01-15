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ANKARA

İstihbarat MİT'ten geldi: Çok sayıda terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, son dönemin en kritik hava operasyonlarından birini Sincar'da gerçekleştirdi. Toplantı halinde olan PKK'nın üst düzey isimleri hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Yeni Şafak'a bilgi veren güvenlik kaynakları, operasyonda kritik istihbaratın MİT'in saha kaynaklarından geldiğini belirtti.

Hasan Hız Yeni Şafak
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ARŞİV

Türkiye, bir taraftan Suriye'de diğer taraftan da Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordine olarak gerçekleştirdiği son başarılı operasyonun adresi Sincar oldu.

  • Toplantı halindeki üst düzey PKK'lı teröristler, milli imkanlarla üretilen nüfuz edici bomba ile vuruldu.
Yeni Şafak'a bilgi veren güvenlik kaynakları, operasyonla ilgili istihbaratın MİT'in saha kaynaklarından geldiğini belirtti.

Iraklı kaynaklar da Sincar'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatı gerçekleştirdiği bilgisini son dakika olarak paylaştı.

Güvenlik güçleri, Kandil'e doğru karadan emin adımlarla ilerlemesini sürdürüyor.

2019'DA TERÖRE BÜYÜK DARBE VURULDU

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılında düzenlenen operasyonlarda 134'ü sözde üst düzey olmak üzere 1668 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-31 Aralık 2019 arasında İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör öğütleri ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam edildi.

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TERÖRLE MÜCADELEDE 3 TEMEL POLİTİKA

Terör örgütleriyle "terörü kaynağında yok etme, savunma değil sürekli taarruz, kesintisiz operasyonlarla sürekli alan hakimiyeti" şeklindeki 3 temel politika kapsamında mücadele edildi.

  • PKK/KCK ile mücadelede 116 bin 650'si kırsalda olmak üzere 122 bin 54 operasyon, DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine 1456, terör örgütü FETÖ/PDY'ye 16 bin 778, aşırı sol örgütlere yönelik 397 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 1668 terörist etkisiz hale getirildi.

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