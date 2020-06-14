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ANKARA

İstihbarat yeni konseptle avladı: SİHA'lar zor hedefleri tespit ediyor

Sınırdan 150 km derinlikte Kandil’de nokta atışla öldürülen PKK’lı ‘Kasım Engin’ kod adlı İsmail Nazlıkul’a yönelik operasyon, istihbarattaki yeni konseptin başarısını ortaya koydu. TSK-MİT ortak operasyonu, İHA/ SİHA sistemlerinin katkısıyla birleşince zor hedeflerin tespiti kolaylaştı. İç-dış istihbarat koordinasyonu da operasyonel hızı arttırdı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Nazlıkul’un Kandil’deki evi, ısıya güdümlü 1 tonluk akıllı bombayla vuruldu.
Nazlıkul’un Kandil’deki evi, ısıya güdümlü 1 tonluk akıllı bombayla vuruldu.

Bölücü terör örgütüne ikinci büyük kaybını verdiren aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK’nın sözde Yürütme ve Merkez Komitesi üyesi İsmail Nazlıkul’un etkisiz hale getirildiği TSK-MİT müşterek operasyonunun detayları, sözde lider kadroya yönelik operasyonlarda uygulanan yeni konseptin başarısını ortaya koydu. Türkiye sınırından 150 kilometre uzaklıkta PKK’nın Kandil Dağı’ndaki ana karargahına yönelik gerçekleştirilen nokta operasyon; MİT’in yerel saha unsurlarından gelen istihbarat, hızla harekete geçirilen operasyon ve istihbarat uzmanları üzerinden yakın takip, en uygun zamanda verilen operasyon emri, İHA işaretlemesi ve F-16’ların güdümlü bombalarının hedefi tam isabet vurmasıyla tamamlandı. Sözde elebaşı Murat Karayılan’ın sürekli yer değiştirmeleri ve gizlenmeleri tedbirlerine rağmen başarıyla icra edilen operasyonda, yurt içi ve yurt dışı istihbarat planlama, koordinasyon ve zamanlamasıyla fark yarattı.

İsmail Nazlıkul

TEK TEK AVLANIYORLAR

Son dönemde sözde lider kadroya kaçacak delik bırakmayan terörle mücadele başarısının en önemli unsuru siyasi kararlılık oldu. Türkiye, tüm güvenlik güçleriyle terör örgütünü yok etmede kullanılan tüm konseptleri topyekûn sahaya sürdü. Kesintisiz devam eden operasyonlar sonucu bu yıl bahar yapılanmasına gidemeyen, eleman devşiremeyen terörist örgütün sınır içindeki varlığı yok olma noktasına gelirken, bütün ilgi ve güç sözde liderlere kaydırıldı. Elebaşlarına uygulanan yeni konseptte, dış istihbaratta yoğunlaşan Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri istihbarat birimlerinin müşterek çalışma kapasitesi arttırılarak, “koordinasyon, takip, izleme, uygun yer ve zamanda etkisiz hale getirme” konsepti operasyonlarda başarıyla tatbik edildi. Terörist örgütün haberleşme ağının yok edilmesi de terörist elebaşlarının teker teker avlanmasında önemli avantaj yarattı.

TÜM UNSURLAR KULLANILIYOR

MİT’in bölgede güçlendirilen yerel kaynak istihbaratı, sahadaki operasyonel istihbarat elemanları, sinyal istihbaratı, teknik istihbarat ve diğer teknolojik imkanların istihbaratta etkin kullanımı, İHA/SİHA sistemlerinin keşif/gözetlemede sağladığı teknolojik katkı, zor hedeflerin tespitini kolaylaştırdı. İç ve dış istihbarat koordinasyonunun başarılı işleyişi ve istihbarat sistemlerinin harp silah araç ve gereçlerine entegre edilerek birlikte kullanılması, operasyonel hızı arttırdı. Geçmişte Batman’da İsrail sistemleri ile geciktirilen istihbaratın, milli istihbarat sistemine entegre edilen milli silah sistemleriyle kullanılması, seçilen hedeflerin uygun yer ve zamanda etkisiz hale getirilmesini olanaklı kıldı. İç ve dış istihbarat sistemlerinin birbirinden ayrılarak MİT’in dışa yönelik faaliyetlerin yoğunlaştırılması, Irak kuzeyinde terörün belini kırdı. Birbiriyle haberleşemeyen, dağınık olarak gizlenme telaşına düşen terörist örgütün bölge halkı üzerindeki baskısı kalkınca, terörist örgüt elebaşlarına yönelik ihbarlar arttı.

Kaçamayacaklar

  • PKK’nın elebaşlarından İsmail Nazlıkul’un öldürülmesi, sözde lider kadrosuna artık Irak kuzeyinde Kandil’den Sincar’a kadar güvenli bir liman olmadığını gösterdi. PKK elebaşı Murat Karayılan’ın geçtiğimiz günlerde PKK’nın sözde Başkanlık ve Yürütme Konsey üyelerinden 18 üst düzey teröristin öldüğünü kabul ederek, geliştirdiklerini söylediği yeni önlemlerin de işi yaramadığını gösterdi. Daha önce PKK’nın sözde Başkanlık ve Yürütme Konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Şengali kod İsmail Özden, PKK Dış İlişkiler sorumlusu Mikail Özdemir, PKK sözcüsü Emrullah Dursun, Kandil’in kasası olarak bilinen Ali Aktaş etkisiz hale getirilmişti.

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