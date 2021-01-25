Gündem İstikşafi görüşmeler başlıyor
ANKARA

İstikşafi görüşmeler başlıyor

İstikşafi görüşmeler başlıyor

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler, 5 yıl sonra bugün İstanbul’da başlıyor. Türkiye başta gayri askeri statüdeki adaların silahsızlandırılması, hava sahası ihlalleri olmak üzere ihtilaflı tüm konuları masaya getirmeye hazırlanıyor. Yunanistan ise görüşmeleri ‘deniz yetki alanları’ ile sınırlandırmayı planlıyor. Ankara, böyle bir durumda masanın anlamını yitireceğine işaret ediyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin paylaşılan fotoğrafta istikşafi sunumu dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin paylaşılan fotoğrafta istikşafi sunumu dikkat çekti.

Yunanistan ile ihtilaflı konuların ele alındığı istikşafi görüşmelerin 61’incisi 5 yıl aranın ardından bugün İstanbul’da yapılacak. Ankara, bugünkü toplantıda, tüm dosyaları açacak. İki ülke arasında çözülmesi gereken en büyük sorunların başında uluslararası antlaşmalara riayet geliyor. Türkiye, gayri askeri statüdeki 23 adanın 16’sında askeri yığınak yapan, yine Ege’de egemenliği antlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların 18’inde fiili işgalini sürdüren Yunanistan’ın uluslararası antlaşmalardaki sorumluluklarını yerine getirmesini istiyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki tasarrufu Ege'yi etkilememektedir
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki tasarrufu Ege'yi etkilememektedir

KIBRIS KONUSU DA MASADA

  • Türkiye’nin Doğu Akdeniz konferansı ile KKTC’nin burada yer almasının gündeme getirilmesi bekleniyor. İstikşafi görüşmelerde yaşanan son navteks, notam krizleri de gözden geçirilecek. Batı Trakya Türklerinin sorunları, adaların karasuları uzunluğu, hava sahası genişlikleri, Yunanistan’ın adalar üzerinden münhasır ekonomik bölge talepleri, KKTC’nin yok sayılarak Rum Kesimi’nin GKRY’nin Kıbrıs’ın tamamına hakimmiş gibi attığı adımlar da görüşmelerde masaya gelecek konular.

Bakan Çavuşoğlu: AB ile diyaloğu devam ettirmek konusunda hemfikiriz
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu: AB ile diyaloğu devam ettirmek konusunda hemfikiriz

HAZIRLIK ZİRVESİ

Görüşmeler öncesinde cumartesi akşamı Vahdettin Köşkü’nde yapılan dış politika toplantısında, istikşafi görüşmelerde ele alınacak konular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gözden geçirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. İstikşafi görüşmelere Türkiye adına başkanlık edecek Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile yine toplantılara katılacak olan Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes detaylı sunum yaptı.

Doğu Akdeniz’de diyalog molası
GÜNDEM
Doğu Akdeniz’de diyalog molası

AKAR DA BİLGİ VERDİ

  • Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da NATO Karargahı’nda gerçekleştirilen ‘ayrıştırma usullerinin’ ele alındığı toplantılara ilişkin detaylı bilgi verdi. İstikşafi görüşmelerde çözüme ulaşılamaması halinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten “uluslararası mahkeme” yolu gündeme getirilmişti. İstikşafi görüşmelerin ilk toplantısının bugün tamamlanması ardından, toplantıda ele alınan konuların iki ülke dışişleri bakanları tarafından da üzerinden geçilmesi bekleniyor.

Yunan heyetinin başkanı tanıdık

İstikşafi görüşmelerde Yunan heyetine Emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis’in başkanlık etmesi bekleniyor. Yunan diplomat, Ankara’da 1980 - 1986 yıllarında büyükelçilik siyasi müsteşarlığı görevini yapmış, terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın Yunanistan’a getirilmesi sürecindeki yaşananları anlatmıştı.

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