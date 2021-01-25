İstikşafi görüşmeler başlıyor

Yunanistan ile ihtilaflı konuların ele alındığı istikşafi görüşmelerin 61’incisi 5 yıl aranın ardından bugün İstanbul’da yapılacak. Ankara, bugünkü toplantıda, tüm dosyaları açacak. İki ülke arasında çözülmesi gereken en büyük sorunların başında uluslararası antlaşmalara riayet geliyor. Türkiye, gayri askeri statüdeki 23 adanın 16’sında askeri yığınak yapan, yine Ege’de egemenliği antlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların 18’inde fiili işgalini sürdüren Yunanistan’ın uluslararası antlaşmalardaki sorumluluklarını yerine getirmesini istiyor.

GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki tasarrufu Ege'yi etkilememektedir

KIBRIS KONUSU DA MASADA

Türkiye’nin Doğu Akdeniz konferansı ile KKTC’nin burada yer almasının gündeme getirilmesi bekleniyor. İstikşafi görüşmelerde yaşanan son navteks, notam krizleri de gözden geçirilecek. Batı Trakya Türklerinin sorunları, adaların karasuları uzunluğu, hava sahası genişlikleri, Yunanistan’ın adalar üzerinden münhasır ekonomik bölge talepleri, KKTC’nin yok sayılarak Rum Kesimi’nin GKRY’nin Kıbrıs’ın tamamına hakimmiş gibi attığı adımlar da görüşmelerde masaya gelecek konular.

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu: AB ile diyaloğu devam ettirmek konusunda hemfikiriz

HAZIRLIK ZİRVESİ

Görüşmeler öncesinde cumartesi akşamı Vahdettin Köşkü’nde yapılan dış politika toplantısında, istikşafi görüşmelerde ele alınacak konular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gözden geçirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. İstikşafi görüşmelere Türkiye adına başkanlık edecek Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile yine toplantılara katılacak olan Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes detaylı sunum yaptı.

REKLAM

GÜNDEM Doğu Akdeniz’de diyalog molası

AKAR DA BİLGİ VERDİ

Toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da NATO Karargahı’nda gerçekleştirilen ‘ayrıştırma usullerinin’ ele alındığı toplantılara ilişkin detaylı bilgi verdi. İstikşafi görüşmelerde çözüme ulaşılamaması halinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten “uluslararası mahkeme” yolu gündeme getirilmişti. İstikşafi görüşmelerin ilk toplantısının bugün tamamlanması ardından, toplantıda ele alınan konuların iki ülke dışişleri bakanları tarafından da üzerinden geçilmesi bekleniyor.

Yunan heyetinin başkanı tanıdık

İstikşafi görüşmelerde Yunan heyetine Emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis’in başkanlık etmesi bekleniyor. Yunan diplomat, Ankara’da 1980 - 1986 yıllarında büyükelçilik siyasi müsteşarlığı görevini yapmış, terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın Yunanistan’a getirilmesi sürecindeki yaşananları anlatmıştı.