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İtalya’dan Kudüs kararı: İsrail’in başkenti değil

İtalya’dan Kudüs kararı: İsrail’in başkenti değil

Mahir Bilal Pirim
14:3922/11/2024, Cuma
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İtalya mahkemesi, kamu yayıncısı RAI’nin 2020 yılında yayınlanan “Miras” adlı bilgi yarışmasında işgalci İsrail’in başkentiyle ilgili soruda "Kudüs" yanıtının doğru kabul edilmesi üzerine düzeltme yayınlanmasına karar verdi.



21 Mayıs 2020 tarihli programda, yarışmacının İsrail’in başkenti sorusuna verdiği “Tel Aviv” cevabı yanlış kabul edilirken “Kudüs” doğru yanıt olarak gösterilmişti. Bu durum, Filistin destekçisi grupların tepkisini çekmiş ve mesele yargıya taşınmıştı.


Roma Mahkemesi, Filistin derneklerinin başvurusunu değerlendirerek RAI’nin bu programda yapılan hatayı düzeltmesini ve
“Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmadığı, uluslararası hukuk tarafından da bu şekilde tanınmadığı”
bilgisini içeren bir açıklamayı yayınlamasını hükmetti. Mahkeme, düzeltmenin aynı tür bir programda ve yine hatanın yapıldığı ‘prime time’ kuşağında yapılmasını şart koştu.

Karar kapsamında, RAI’nin mahkeme masraflarını üstlenmesi de kararlaştırıldı. Düzeltme talebini mahkemeye taşıyan Filistin dernekleri, verilen kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.


Bilgi yarışması, “İsrail’in başkenti Kudüs” yanıtı nedeniyle o dönemde geniş çapta tartışmalara neden olmuştu.


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