Kudüs nöbetçisi sahnede yaşayacak

Oyuncu Abdurrahman Merallı, böyle bir hikayenin içinde bulunmanın çok önemli olduğuna değinerek, “gazeteci” ve “üsteğmen” karakterlerini oynadığını ve iki rol için de çok heyecanlı olduğunu söyledi. Merallı, gazetecinin Hasan Onbaşı'nın yıllarca orada nöbet tuttuğunu duyduğu sahneden çok etkilendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “Gazeteci, Hasan Onbaşı’nın hikâyesinin günümüze kadar aktarılmasını sağlayan kişi. Benim için önemi çok büyük. Üsteğmen istemeyerek bölgeyi terk edip İstanbul’a gitmek zorunda kalıyor. Gitse gönül razı değil, kalıp direnmeye devam etse daha büyük felaketler meydana gelebilir. Onun için oraları bırakıp gitmek çok zor. İnandığı birine bayrağı teslim ediyor ve oraları emanet edip gidiyor. Proje için çok heyecanlıyım. Umarım Hasan Onbaşının sabrı ve sevgisi çoğunluğa ulaşır ve karşılık bulur.”