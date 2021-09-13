Gündem İtalyadan saç ekimi için gelmişti Operasyon sırasında hayatını kaybeden İbrahim Gül toprağa verildi
ŞANLIURFA

İtalya'dan saç ekimi için gelmişti: Operasyon sırasında hayatını kaybeden İbrahim Gül toprağa verildi

İtalya'dan saç ekimi için gittiği İstanbul Bağcılar'daki özel hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gül’ün (28) cenazesi, memleketi Şanlıurfa’da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ağabeyi Ahmet Gül, "Çoğu kişi saç ekimine gittiğinde ön tahlili yapılıyor. Problemi çıkanlar ameliyata alınmıyor. Bunların tek derdi paradır. Ticarethane açmışlar. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bu konuya el atmasını istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
İtalyadan saç ekimi için gelmişti: Operasyon sırasında hayatını kaybeden İbrahim Gül toprağa verildi
İbrahim Gül

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Yukarıgöklü Mahallesi’nde yaşayan bir çocuk babası İbrahim Gül, 3 yıl önce kuaförlük mesleğini yapmak için İtalya'ya taşındı. Gül, 4 gün önce, hem iş yerine malzeme almak hem de saç ektirmek için Türkiye'ye geldi. İddialara göre, Bağcılar'daki özel bir hastaneye 9 bin lira yatırıp saç ekimi operasyonu için giden İbrahim Gül, burada hayatını kaybetti. Gül'ün eşini arayan hastane görevlileri, kocasının operasyondan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi. Eşinin haber vermesi üzerine Gül'ün meslek eğitmeni Dilek Özbek hastaneye gitti. Özbek, hastane yetkililerinden Gül'ün hayatını kaybettiği bilgisini aldı. Gül'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gül’ün cenazesi Halfeti'deki Yukarıgöklü Aile Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Gül, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA

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'SAPASAĞLAM GİTTİ, CENAZESİNİ TESLİM ETTİLER'

Kardeşinin ameliyat sırasında kriz geçirip geçirmediğini bilmediklerini ve kendilerine net bir bilgi verilmediğini ifade eden ağabey Ahmet Gül, "Yasımız büyük, büyük bir şok atlattık. Sapasağlam çocuğumuz gitti. Bize ölü olarak hastaneden teslim edildi. Bize haber verilmedi. Saat 09.00’da ameliyata alınıyor. Saat 15.00 gibi bize söylenen kalp krizi geçirmiş oldu. Kalp krizinden sonra stent yapıldığı söylendi. Ardından anjiyo yapıldı söylendi. Bu süre içerisinde bunca işlemi nasıl bir defada yaptılar. Amerika’da olmayan işi siz nasıl yaptınız? Ön tahliller yapılmıyor. O esnada İbrahim ölüyor. Çoğu kişi saç ekimine gittiğinde ön tahlili yapılıyor. Problemi çıkanlar ameliyata alınmıyor. Bunların tek derdi paradır. Ticarethane açmışlar" diye konuştu.

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SAĞLIK BAKANLIĞI'NA SESLENDİ

Bu konuya Sağlık Bakanlığı'nın el atmasını ve soruşturmanın derinleştirilmesini isteyen Ahmet Gül, şunları söyledi:


"Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bu konuya el atmasını istiyoruz. Acaba o hastanede İbrahim gibi kaç kişi vefat etti? Başka İbrahimler gitmesin. İlk başta 9 bin lira para aldılar. Ardından bizi arayarak hastanın fenalaşarak yoğun bakıma alındığını söylediler. Oysa saat 10.00’da vefat etmiş, 5 saatlik bir süre içerisinde kendilerini kurtarmanın derdine düşüyorlar. İbrahim’in hocası var, hastaneye gidiyor. Onu görmek istediğini söylüyor. Kızınca ona İbrahim’in kanlı cenazesini gösteriyorlar. Bu durum üzerine halen bize haber verilmiyor. İbrahim’in hocası, hastane yönetimine, 'bunların aşireti var' demesi üzerine bizi arıyorlar ama hastaneye gittiğimizde polis barikatıyla bizi karşılıyorlar. Bu soruşturmanın daha derinleştirilmesini istiyoruz."

  • İbrahim Gül'ün cenazesine katılan yakınları ise sorumluların gerekli cezayı çekmesini istediklerini belirtti.

İtalya'dan Türkiye'ye saç ekimi için geldi ameliyat masasında öldü
GÜNDEM
İtalya'dan Türkiye'ye saç ekimi için geldi ameliyat masasında öldü
Saç ekimi tarihe karışıyor
FOTOĞRAF 6
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Kellik ve saç dökülmesi sorununa çare olarak uygulanan saç ekimi artık tarih oluyor.
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Uzun ve acılı işlemlerin yerini saç simülasyonu uygulaması alıyor.
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Saç simülasyonuna yoğun talep olduğunu ve erkekler kadar kadınların da ihtiyaç duyduğunu dile getiren Estetisyen Filiz Çekin, ''Uzun, ağrılı ve acılı saç ekim işlemlerinin yerini şimdi dünyada saç simülasyonu işlemi alıyor. Saç simülasyonu, işlem sırasında uyumlu hareket eden özel iğne içeren bir kartuş doğal pigmentleri ikinci dermal cilt katmanına uygulanır ve en yeni teknoloji kullanılır'' dedi.
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Saç simülasyonunun sonuçları hakkında bilgi veren Çekin, Tam, genç ve kısa kesilmiş bir saç görünümü verebilir. Tam bir ön, yan veya arka saç çizgisinin aynısını yapabilir.
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Kısmen veya tamamen kel başlarda saç çizgisi oluşturur. Saç dökülmesinin tüm belirtilerini kalıcı olarak yok edebilir.
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Daha önce saç nakli olunduysa, bu aşamadaki ameliyat izlerini yok eder. Yara, yanık ve doğum lekelerini ortadan kaldırır dedi.
Saç ekimi tarihe karışıyor
Kellik ve saç dökülmesi sorununa çare olarak uygulanan saç ekimi artık tarih oluyor. Uzun ve acılı işlemlerin yerini saç simülasyonu uygulaması alıyor.
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