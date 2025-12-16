Yeni Şafak
İtfaiyeciye mülakat meşru öğretmene değil mi!

Merve Safa Akıntürk
04:0016/12/2025, Salı
G: 15/12/2025, Pazartesi
Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CHP milletvekillerinin öğretmen atamalarındaki mülakatlara yönelik eleştirilerine yanıt veren Tekin, mülakat uygulamasını savundu ve eleştirilerin çifte standart içerdiğini söyledi. Tekin, kendi yaşadığı bir örneği paylaşarak, “Sizin mülakat deyince aklınıza gelen şey, Mehmet Moğultay ve Seyfi Oktay döneminde yapılan mülakatlar. Mülkiye mezunu olarak ben o mülakatlara girmiştim. İlk 100’e girenlerden 57’si, ilk 10’a girenlerden 6 tanesi elendi” dedi.

İSPATI YOKSA ÖZÜR DİLEYİN

Tekin, muhalefetin kendi yönetimindeki belediyelerde mülakat yapılmasına dikkat çekerek, “Madem mülakata bu kadar karşısınız? Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi neden mülakat yapıyor? KPSS ile alın o zaman. İtfaiyeciye mülakat meşru, öğretmene değil mi? Kusura bakmayın, geçeceksiniz bunu” diye konuştu. Tekin, siyasi referanslarla atama yapıldığı iddialarına yönelik ise, “Siyasi referansla mülakatlarda sıralamaya giren bir kişi ispat edin gereğini yapacağım. İspat edemezsiniz, özür dilemek zorunda kalacaksınız” şeklinde karşılık verdi.

Tekin, “İzmir’deki okul tuvaletlerinde sabun yok” eleştirilerine, “İzmir’in okullarında tuvaletlerde sabun var ama çeşmelerinde su akmıyor” diyerek yanıt verdi. Öte yandan köy okullarının durumuna değinen Tekin, mevzuattaki koşulları karşılamamasına rağmen 426 köy okulunun açık tutulduğunu belirterek, bir öğrenci bile olsa okulun açıldığını kaydetti.



#Yusuf Tekin
#Mülakat
#TBMM
