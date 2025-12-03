İtirafçı olmayana büyükelçilik vaadi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) rüşvet ve yolsuzluk ağındakilerin çözülmemesi için “büyükelçilik” vaadi devreye sokuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesinden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Silivri trafiği arttı. 12 Kasım’da Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na yaptığı ziyarette Özel’in, İBB’de genel müdür düzeyinde görev yapan bazı üst düzey tutuklularla görüştüğü ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE MİLLETVEKİLLİĞİ TEKLİF EDİLMİŞTİ

Soruşturmanın kilit isimlerinden olan, rüşvet ve yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı İmamoğlu’nun A takımındaki Adem Soytekin ve Ertan Yıldız, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında daha önce savcılığa verdikleri ifadelerde, konuşmamaları karşılığında CHP’de milletvekilliği teklif edildiğini söylemişlerdi. Soytekin ve Yıldız’a yönelik bu teklif, soruşturma sürecinde tutuklu bazı isimlerin siyasi vaatlerle yönlendirilmeye çalışıldığı iddiasını güçlendiren örnek olarak dikkat çekmişti.

YAKIN ÇEVRELERİNE SÖYLEDİLER

12 Kasım’daki Silivri ziyaretinde Özgür Özel’in, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen isimlere, “ifadelerini değiştirmelerini engellemek” amacıyla büyükelçilik vadettiği öğrenildi. İddialara göre, büyükelçilik vadedilen bazı tutuklu İBB yöneticileri bu teklifi kabul etti. Hatta söz konusu kişilerin koğuşlarındakilere ve yakın çevrelerine “Büyükelçi olacağım” dedikleri öne sürüldü. Büyükelçilik teklifinin, etkin pişmanlığa yönelme ihtimali olan kilit isimleri frenlemeyi hedeflediği belirtiliyor.







