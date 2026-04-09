İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde kız yurduna giren sapık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yabancı uyruklu şüphelinin yurdun çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi. Kimliği belirlenen şahsın yapılan incelemesinde, daha önceden suç kaydı olduğu ve hakkında kayıp şahıs kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyet güçleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İTÜ Ayazağa Kampüsü’ndeki kız öğrenci yurduna giren erkek şüpheliyle ilgili açıklama. "Odalarımıza girip el salladı"

Yurtta kalan öğrencilerin iddiaları ise durumun vahametini gözler önüne serdi. Görgü tanığı öğrencilerin ifadelerine göre; çıplak haldeki şüpheli, kız öğrencilerin odalarına kadar girerek onlara el salladı. Olay anında büyük korku yaşayan öğrenciler, yurt güvenliğinin yetersiz kaldığını ve olaya müdahalede etkisiz kalındığını vurguladı.

Korku dolu anlar yaşayan öğrencilerden tepki: Tek bir anons dahi yapılmadı

Olayın ardından kampüse gelerek öğrencilerle buluşan İTÜ Rektörü Hasan Mandal, protestoların hedefi oldu. Güvenlik önlemlerinin yetersizliğine isyan eden bir kız öğrencinin şu sözleri dikkat çekti:

"Parası olan burada kalmaz. Maddi gücü olmadığı için yurtta kalan öğrencilerin odasına biri girip el sallayamaz. Babamın beni burada bir gün bile yatırmaması gerekir. Olay anında bize tek bir anons dahi yapılmadı. Durumu yurt grubunda öğrencilerin attığı mesajla öğrendik. Güvenlik olay anında da sorasında da çok yetersizdi."

Yurda gelerek öğrencilerin tepkilerini dinleyen Rektör Hasan Mandal, sorumluluğu üstlendiğini belirterek "Sürecin bütün yetki ve delegasyon sürecini kendi üzerime alıyorum" açıklamasında bulundu.

Güvenlik ve resepsiyon görevlisi görevden alındı

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Rektör Hasan Mandal, yaşanan olaydaki güvenlik zaafiyetini doğruladı.

"Dün gerçekleşen olaya ilişkin devam eden incelemelerde, söz konusu durumun hem yurt resepsiyonu hem de güvenlik birimlerinde oluşan zafiyetle ilişkili olduğu belirlenmiş; olaya ilişkin olarak ilgili güvenlik ve resepsiyon personeli görevden alınarak, haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Süreç kapsamında, üniversitemiz genelinde idari ve yönetim birimleri dâhil olmak üzere kapsamlı bir inceleme başlatılmış; tüm güvenlik uygulamalarında ilave tedbirler ivedilikle devreye alınmıştır.

Yürütülen soruşturma ve şahsa ilişkin bilgilerin paylaşımı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sorumluluğunda yürütülmektedir.

Öğrenci arkadaşlarımın kendilerini güvende ve huzurlu hissettikleri bir kampüs ortamının sürekliliği adına süreci bizzat takip etmeye devam edeceğim."

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, kampüs genelinde güvenlik prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor.







