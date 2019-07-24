Sivas’ta devlet koruması altındaki 5 kardeşin başarı hikayeleri takdir topluyor. 2011 yılında Yıldızeli ilçesi Buğdayören köyünde kötü hayat şartları altında mücadele veren 5 kardeş için köylüler “Bu çocuklara sahip çıkın” çağrısı yaptı. Harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukları devlet korumasına aldı. Aynı evde yaşamak isteyen kardeşlerin isteğini karşılayan yetkililer, “Kardeşler Evi”ni kurdu.

DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Daha 6 yaşındayken sığındığı bu evde hayata tutunan Zeliha Yıldız (15), LGS’de yüzde 1’lik dilime girerek Sivas Fen Lisesi’ne yerleşti. Zeliha’nın 20 yaşındaki ablası ise 2017 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Elektronik Mühendisliği’ni kazanarak burada eğitim görmeye başladı. Doktor olmak isteyen ve başarıyla süslediği hayallerine ilk adımını atan Zeliha, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a mektup yazarak teşekkür etti. Zeliha, “Minnettarım, iyi ki varsınız” dedi.

BENİ HEP DESTEKLEDİLER

Yıldız, mektubunda şu satırları yazdı: “Ben Zeliha Yıldız, 2005 yılında Yıldızeli’nin Buğdayören Köyü’nde doğdum. Çocukluğumu pek hatırlamıyorum, hatırladıklarımı da hatırlamak istemiyorum. 6 yaşındayken çocuk evlerine geldik. En büyük avantajım kardeşlerimle ayrılmamam. Biz burada yeniden aile olduk. Biz 5 kardeş, geleceğimizi düşünüp iyi bir meslek sahibi olmayı hayal ediyorduk. Ve benim hayallerim için 8. sınıf çok büyük bir öneme sahipti. Çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Yorucu bir yıl olsa da kardeşlerim, sorumlularım beni hep destekledi, motivasyonumu artırdılar. Sınav stresi motivasyonumu çok düşürdü ama yılmadım ve emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Bu yüzden mutluyum. Emeği geçen herkese minnettarım. İyi ki varsınız.”

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