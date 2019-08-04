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ANKARA

İyi Parti’den MHP’ye dönüyorlar

Bahçeli’nin ‘yuvaya dönün’ çağrısından sonra İyi Parti teşkilatlarından MHP’ye dönüşler başladı. MHP kaynakları, önümüzdeki hafta İyi Parti’den yüzlerce kişinin istifa edip kendilerine katılacağını söyledi. Geri dönecek isimler ise markaja alınıyor. Sosyal medya hesabında Bahçeli ve MHP’ye hakaret edenler partiye kabul edilmiyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere yaptığı 'yuvaya dönün' çağrısının ardından teşkilatlarda MHP'ye dönüşler başladı. MHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, önümüzdeki hafta İYİ Parti teşkilatlarından yüzlerce kişinin istifa ederek MHP'ye geçeceği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA İNCELENİYOR

MHP yönetimi partiye geri dönmek isteyen isimleri yakın markaja alıyor. Söz konusu kişilerin sosyal medya hesapları inceleniyor ve Bahçeli ile ilgili hakaret içeren sözlerin olup olmadığına bakılıyor. Hesaplarından Bahçeli'ye ve partiye yönelik zarar veren paylaşımları olanlar kabul edilmiyor.

'KUCAKLAŞMA ZAMANI'

MHP lideri Bahçeli, İyi Parti 4. Olağanüstü Kurultayı öncesi "Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır" ifadeleri ile İyi Partililere 'yuvaya dön' çağrısı yapmıştı.

DAHA ÖNCEKİ ÇAĞRILAR TUTMUŞTU

Bahçeli'nin çağrısının ardından Ankara kulisleri de hareketlendi. MHP kulislerinde, Bahçeli'nin daha önce 'dönüş çağrısı'nın ardından MHP'ye geçişlerin olduğu belirtilirken, bu hafta yaptığı çağrı öncesinde de birçok ismin MHP'ye geçmek istediği iddia edildi.

BU HAFTA GEÇİŞLER OLACAK

Bahçeli'nin bu hafta yaptığı çağrı öncesinde de İYİ Parti'de parti politikalarından rahatasız olan bazı isimlerin MHP'ye geçmek istediği konuşuluyor. Önümüzdeki hafta bazı il teşkilatlarının istifa ederek, MHP'ye geçeceği belirtiliyor.

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HAKARET VARSA DAVET YOK

Öte yandan MHP yönetimi partiye geri dönmek isteyen isimleri mercek altına alıyor. Söz konusu kişilerin sosyal medya hesapları inceleniyor ve Bahçeli ile ilgili hakaret içeren sözlerin olup olmadığına bakılıyor. Hesaplarından Bahçeli'ye ve partiye yönelik zarar veren paylaşımları olanlar kabul edilmiyor.

  • İYİ Parti’de kurultay heyecanı
  • İYİ Parti, “Bugün geleceğin ilk günü” temasıyla gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarına dün başladı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne, “Hapisse hapis, ölümse ölüm bir adım geri atmayan lider” anonsuyla salona giren Akşener, partilileri selamladı. Kurultayın açılışını yapan Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Cihan Paçacı, yeterli çoğunluğa ulaştıklarını belirterek, salonda 748 delegenin hazır olduğunu bildirdi. Paçacı’nın açılış konuşmasının ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu oy birliği ile seçildi. Bu arada kurultay başlamadan önce salonda, “Aramızda olamayan Adanalı bir İYİ Parti hayranı için geliyor” anonsuyla, Ferdi Tayfur’un “Muhtaç Etme Beni” şarkısı çalındı. İYİ Parti’nin olağanüstü kurultayında, mayıs ayında yapılan tüzük kurultayında alınan bazı kararların hayata geçirileceği belirtildi. Kurultayda ayrıca daha önce üye sayısı 80 olan ve 50’ye düşürülen Genel İdare Kurulu da çarşaf liste yöntemiyle belirlenecek. Akşener, kurultayda, “Milletimiz, İYİ Parti iktidarını hayal etmekle uğraşmayacak, görecek ve bilecek. Şüpheler yerini umuda ve inanmışlığa bırakacak. Demokrasi vizyonumuzu ortaya koyacağız. Hızlı karar alan, hızlı işleyen, ama aynı zamanda hesap veren, yeni bir sistem kuracağız. Herkesin görüşünü alıp, herkesin derdini dinleyip, milletimizin her bir ferdinin hakkını koruyacak, yeni bir anayasa hazırlayacağız” dedi.

Bahçeli'den İyi Parti Kurultayı öncesi tarihi çağrı
GÜNDEM
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