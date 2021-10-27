İYİ Partili Durmuş Yılmaz da HDP'nin çağrısına uydu

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak tezkere için "İktidar savaş politikalarıyla varlığını güvence altına almaya çalışıyor" diyerek muhalefete "hayır deyin" çağrısı yapmıştı.

HDP'nin çağrısına uyan CHP, TBMM Genel Kurulunda düzenlenen oylama "hayır" oyu verdi. Tezkere, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edildi.

DURMUŞ YILMAZ: PUSULAYI "RET" DEYİP İMZALADIM

Ancak İYİ Partili bir ismin de HDP'nin çağrısına uyduğu ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tezkereye "hayır" oyu verdiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın oy pusulasını paylaştığı tweeti alıntılayan Yılmaz, "Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı “ret” deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım." ifadelerini kullandı.

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