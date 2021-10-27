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POLİTİKA

İYİ Partili Durmuş Yılmaz da HDP'nin çağrısına uydu

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ın "Suriye tezkeresine hayır deyin" çağrısına CHP'nin yanı sıra İYİ Partili bir ismin daha uyduğu ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tezkereye "hayır" oyu verdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Durmuş Yılmaz da HDPnin çağrısına uydu
Durmuş Yılmaz

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak tezkere için "İktidar savaş politikalarıyla varlığını güvence altına almaya çalışıyor" diyerek muhalefete "hayır deyin" çağrısı yapmıştı.

HDP'nin çağrısına uyan CHP, TBMM Genel Kurulunda düzenlenen oylama "hayır" oyu verdi. Tezkere, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edildi.

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Ancak İYİ Partili bir ismin de HDP'nin çağrısına uyduğu ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tezkereye "hayır" oyu verdiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın oy pusulasını paylaştığı tweeti alıntılayan Yılmaz, "Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı “ret” deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım." ifadelerini kullandı.

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