İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, aynı gün saat 05.30 sıralarında ise, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.