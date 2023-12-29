|
Gündem

İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 90'nı kurtarıldı 123'ü yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Dikili açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekiplerce, Yunanistan unsurların Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 90 düzensiz göçmen kurtarıldı.123 düzensiz göçmen yakalandı

09:41 - 29/12/2023 Cuma
AA
İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 90'nı kurtarıldı 123'ü yakalandı
İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 90'nı kurtarıldı 123'ü yakalandı

İzmir'in Karaburun, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 90 düzensiz göçmen kurtarıldı, 123 düzen düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Karaburun ve Dikili açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekiplerce, Yunanistan unsurların Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 90 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yine Karaburun ve Dikili ile Çeşme açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik botlar durdurularak 123 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
#Düzensiz Göçmen
#Sahil Güvenlik
#İl Göç İdaresi Müdürlüğü
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ŞOK 30 Aralık 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu: ŞOK’tan yılın son gününe özel indirim fırsatları!