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İzmir açıklarında sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 düzensiz göçmen yakalandı.

07:15 - 30/05/2024 Perşembe
AA
Göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi
Göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında göçmenlerin olduğu botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ekip görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 18'i çocuk 37 düzensiz göçmeni kurtardı.


Öte yandan Dikili açıklarında, Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen ve durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.


Göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



#İzmir
#Karaburun
#Dikili
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