İzmir açıklarında sürüklenen onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de olası bir göçmen faciası Sahil Güvenlik tarafından önlendi. Dikili ilçesi açıklarında meydana gelen olayda motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde bir gurup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardın talebinde bulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.