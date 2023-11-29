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İzmir açıklarında sürüklenen onlarca düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı.

Semih Bozkuş
23:41 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İzmir açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı (Foto: Arşiv)

İzmir açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı (Foto: Arşiv)

İzmir'de olası bir göçmen faciası Sahil Güvenlik tarafından önlendi. Dikili ilçesi açıklarında meydana gelen olayda motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde bir gurup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardın talebinde bulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 47 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yine Karaburun açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.




#Dikili
#düzensiz göçmen
#İzmir
#Karaburun
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
12 dakika önce
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