İzmir Bornova'da kan donduran ihbar: Polis genç kızın cesedini moloz döküm sahasında buldu
Baba ihbar etti polis harekete geçti: Genç kızın cesedi moloz döküm sahasında bulundu
İzmir'in Bornava ilçesinde polis bir babanın ihbarı üzerine harekete geçti. Oğlu ve arkadaşının genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbarı üzerine şehrin dışındaki moloz döküm sahasına giden polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucu genç bir kızın cesedine ulaştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, Ceren Duman isimli genç kızın uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi.
Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu moloz döküm alanında keşif yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ceren Duman'ın gömüldüğü yer bulundu. Yapılan kazı çalışmasında, saat 02.00 sıralarında genç kızın cesedine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ceren Duman, T.Y. ve S.Ö.'nün 20 Ağustos Perşembe günün Çamdibi Mahallesi'nde bulunan bir sitede uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı.
'UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ' İDDİASI
İddiaya göre, uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşan genç kız evde hayatını kaybetti. Olayın ardından S.Ö. ve T.Y., genç kızın cesedini, Naldöken Mahallesi'nde bulanan moloz döküm alanına gömdü. Yaklaşık 1 metrelik çukura koyulan genç kızın cansız bedeni, olaydan bir hafta sonra babanın ihbarı üzerine bulundu.
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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.