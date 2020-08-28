Baba ihbar etti polis harekete geçti: Genç kızın cesedi moloz döküm sahasında bulundu

İzmir'in Bornava ilçesinde, Ceren Duman'ın (16) cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu.

Duman'ın bir hafta önce iddiaya göre S.Ö. ve T.Y. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı ve fenalaşması sonucu öldüğü, daha sonra S.Ö. ve T.Y. tarafından moloz döküm alanına gömüldüğü ileri sürüldü.

OĞLU VE ARKADAŞINI İHBAR ETTİ

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde L.Y. isimli bir kişi Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbarını verdi.

Bunun üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis tarif edilen moloz döküm sahasında inceleme yaptı.

Soruşturma kapsamında, L.Y. oğlu T.Y.'nin suçsuz olduğu ileri sürerek, Ceren Duman olduğu öğrenilen genç kızı Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanına gömdüklerini belirtti.

FOTOĞRAF 12 Alınan bilgiye göre, Mehmet Gem ve Aşkın Acun, hasımları olan Salih Kayaokay’ın Adana'nın Ceyhan ilçesi Tuzlugöl Mahallesi’nde bulunan evine baskına gitti. Her iki tarafta birbirlerine silahlarla ateş açmaya başladı. Açılan ateşler sonucunda Mehmet Gem ile Aşkın Acun olay yerinde hayatını kaybederken Salih Kayaokay’da ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı kavganın bulunduğu bölgeye gelen sağlı ekipleri, ayağından yaralanan Salih Kayaokay’ı Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Ambulans hastane acil girişine geldiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, ambulansın kapısını açarak Kayaokay’a ateş edip öldürdü. Olayı gerçekleştiren şüpheli hızla kaçtı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Adana'daki silahlı kavga hastane önünde son buldu: Ambulansın içinde öldürüldü Adana'nın Ceyhan ilçesindeki silahlı kavga hastane önüne kadar sürdü. Hasımlarının evini basmaya giden grup ile evdekiler arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışmada kurşunların ayağına isabet etmesi sonrası yaralanan bir kişi ise kaldırıldığı hastanenin önünde ambulans içinde öldürüldü. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

MOLOZ DÖKÜM ALANINDA CESEDİ BULUNDU

Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu moloz döküm alanında keşif yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ceren Duman'ın gömüldüğü yer bulundu. Yapılan kazı çalışmasında, saat 02.00 sıralarında genç kızın cesedine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ceren Duman, T.Y. ve S.Ö.'nün 20 Ağustos Perşembe günün Çamdibi Mahallesi'nde bulunan bir sitede uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı.

İhbarda bulunulan yerde genç kızın cesedine ulaşıldı.

'UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ' İDDİASI

İddiaya göre, uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşan genç kız evde hayatını kaybetti. Olayın ardından S.Ö. ve T.Y., genç kızın cesedini, Naldöken Mahallesi'nde bulanan moloz döküm alanına gömdü. Yaklaşık 1 metrelik çukura koyulan genç kızın cansız bedeni, olaydan bir hafta sonra babanın ihbarı üzerine bulundu.

REKLAM

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

FOTOĞRAF 8 Kahramanmaraş'taki Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Baydemirli Mahallesi'nde yaşayan Cuma Altun, 2005 yılında kendi elleriyle mezarını kazdı. Mezarın etrafını çevirip, üzerinde ismi ile doğum tarihinin yazdığı mezar taşını da diken 48 yıllık duvar ustası Altun, dün yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Cuma Altun, kılınan cenaze namazının ardından, kendi kazdığı mezara defnedildi. Daha önceden röportaj veren Altun, komşuları ve akrabalarının mezarı görünce kendisine güldüklerini ancak daha sonra anlayışla karşıladıklarını belirterek şunları demişti: Önce şaşırdılar, bana güldüler. Mezarını yapan bir insan, günah işleyecekse aklına ölüm geliyor... Ya rabbim beni doğru yola gönder' diyorum ve geri dönüyorum. Mezarımı bunun için yaptım... Mezarımı gördükçe içime bir ferahlık geliyor. Bu mezar benim son evim, son memleketim, son vatanım. Beş yıl önce kendisi için kazdığı mezara defnedildi Kahramanmaraş'ta 5 yıl önce elleriyle kendi mezarını kazıp mezar taşına ismini yazdıran Cuma Altun (77), yaşlılığa bağlı olarak dün hayatını kaybetti. Altun, cenaze namazının ardından kendi kazdığı mezarda, toprağa verildi. Cuma Altun, daha önce verdiği bir röportajda, "Bu mezar benim son evim" demişti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



