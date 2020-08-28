Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Baba ihbar etti polis harekete geçti Genç kızın cesedi moloz döküm sahasında bulundu
İZMİR

İzmir Bornova'da kan donduran ihbar: Polis genç kızın cesedini moloz döküm sahasında buldu

Baba ihbar etti polis harekete geçti: Genç kızın cesedi moloz döküm sahasında bulundu

İzmir'in Bornava ilçesinde polis bir babanın ihbarı üzerine harekete geçti. Oğlu ve arkadaşının genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbarı üzerine şehrin dışındaki moloz döküm sahasına giden polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucu genç bir kızın cesedine ulaştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, Ceren Duman isimli genç kızın uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
Ceren Duman'ın cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu.
Ceren Duman'ın cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu.

İzmir'in Bornava ilçesinde, Ceren Duman'ın (16) cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu.

Duman'ın bir hafta önce iddiaya göre S.Ö. ve T.Y. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı ve fenalaşması sonucu öldüğü, daha sonra S.Ö. ve T.Y. tarafından moloz döküm alanına gömüldüğü ileri sürüldü.

OĞLU VE ARKADAŞINI İHBAR ETTİ

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde L.Y. isimli bir kişi Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbarını verdi.

Bunun üzerine polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis tarif edilen moloz döküm sahasında inceleme yaptı.

Soruşturma kapsamında, L.Y. oğlu T.Y.'nin suçsuz olduğu ileri sürerek, Ceren Duman olduğu öğrenilen genç kızı Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanına gömdüklerini belirtti.

Adana'daki silahlı kavga hastane önünde son buldu: Ambulansın içinde öldürüldü
FOTOĞRAF 12
Title
Alınan bilgiye göre, Mehmet Gem ve Aşkın Acun, hasımları olan Salih Kayaokay’ın Adana'nın Ceyhan ilçesi Tuzlugöl Mahallesi’nde bulunan evine baskına gitti.
Title
Her iki tarafta birbirlerine silahlarla ateş açmaya başladı. Açılan ateşler sonucunda Mehmet Gem ile Aşkın Acun olay yerinde hayatını kaybederken Salih Kayaokay’da ayağından yaralandı.
Title
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Title
Silahlı kavganın bulunduğu bölgeye gelen sağlı ekipleri, ayağından yaralanan Salih Kayaokay’ı Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Title
Ambulans hastane acil girişine geldiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, ambulansın kapısını açarak Kayaokay’a ateş edip öldürdü.
Title
Olayı gerçekleştiren şüpheli hızla kaçtı.
Title
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Adana'daki silahlı kavga hastane önünde son buldu: Ambulansın içinde öldürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki silahlı kavga hastane önüne kadar sürdü. Hasımlarının evini basmaya giden grup ile evdekiler arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışmada kurşunların ayağına isabet etmesi sonrası yaralanan bir kişi ise kaldırıldığı hastanenin önünde ambulans içinde öldürüldü.

MOLOZ DÖKÜM ALANINDA CESEDİ BULUNDU

Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu moloz döküm alanında keşif yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ceren Duman'ın gömüldüğü yer bulundu. Yapılan kazı çalışmasında, saat 02.00 sıralarında genç kızın cesedine ulaşıldı. Savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

  • Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Ceren Duman, T.Y. ve S.Ö.'nün 20 Ağustos Perşembe günün Çamdibi Mahallesi'nde bulunan bir sitede uyuşturucu aldıkları ortaya çıktı.

İhbarda bulunulan yerde genç kızın cesedine ulaşıldı.

'UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ' İDDİASI

İddiaya göre, uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşan genç kız evde hayatını kaybetti. Olayın ardından S.Ö. ve T.Y., genç kızın cesedini, Naldöken Mahallesi'nde bulanan moloz döküm alanına gömdü. Yaklaşık 1 metrelik çukura koyulan genç kızın cansız bedeni, olaydan bir hafta sonra babanın ihbarı üzerine bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Beş yıl önce kendisi için kazdığı mezara defnedildi
FOTOĞRAF 8
Title
Kahramanmaraş'taki Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Baydemirli Mahallesi'nde yaşayan Cuma Altun, 2005 yılında kendi elleriyle mezarını kazdı.
Title
Mezarın etrafını çevirip, üzerinde ismi ile doğum tarihinin yazdığı mezar taşını da diken 48 yıllık duvar ustası Altun, dün yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti.
Title
Cuma Altun, kılınan cenaze namazının ardından, kendi kazdığı mezara defnedildi.
Title
Daha önceden röportaj veren Altun, komşuları ve akrabalarının mezarı görünce kendisine güldüklerini ancak daha sonra anlayışla karşıladıklarını belirterek şunları demişti:
Title
Önce şaşırdılar, bana güldüler. Mezarını yapan bir insan, günah işleyecekse aklına ölüm geliyor...
Title
Ya rabbim beni doğru yola gönder' diyorum ve geri dönüyorum. Mezarımı bunun için yaptım...
Title
Mezarımı gördükçe içime bir ferahlık geliyor. Bu mezar benim son evim, son memleketim, son vatanım.
Title
Beş yıl önce kendisi için kazdığı mezara defnedildi
Kahramanmaraş'ta 5 yıl önce elleriyle kendi mezarını kazıp mezar taşına ismini yazdıran Cuma Altun (77), yaşlılığa bağlı olarak dün hayatını kaybetti. Altun, cenaze namazının ardından kendi kazdığı mezarda, toprağa verildi. Cuma Altun, daha önce verdiği bir röportajda, "Bu mezar benim son evim" demişti.


Abone Ol Google News
Ödeyen varsaiade için başvursun

Ödeyen varsa
iade için başvursun

​Kredisini yapılandıranlara dikkat çeken çağrı..
Müzakere yapmayacağız!

Müzakere yapmayacağız!

'Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı yok'
Vefatının sene-i devriyesinde Şule Yüksel Şenler: Ödediği bedelleri onur nişanesi olarak taşıdı

Kan donduran ihbar

Kan donduran ihbar

​Genç kızın cesedi moloz döküm sahasında bulundu.
Fiyatlar<br>yüzde 100 arttı

Fiyatlar
yüzde 100 arttı

​Galericiler isyan etti: Araç bulamıyoruz
Ambulansın<br>içinde öldürüldü

Ambulansın
içinde öldürüldü

​Adana Ceyhan'da akıl almaz cinayet..
15 bin 55 rakamı ne ifade ediyor?

15 bin 55 rakamı ne ifade ediyor?

​Anlamını öğrenenler duygu dolu anlar yaşadı.
Mesajı hala<br>almadın mı?

Mesajı hala
almadın mı?

Akdeniz'deki ​Türk donanması savaş düzeninde!
Yeni müjde gelebilir

Yeni müjde gelebilir

​Alt katmanlarda yeni keşifler yakalayabiliriz.
En ağır cezayı aldı

En ağır cezayı aldı

Ölene kadar hapiste kalacak.
Burada<br>kabadayılık sökmez

Burada
kabadayılık sökmez

​Hulusi Akar'dan Fransa'ya sert uyarı.
150 ülkeden<br>daha zengin

150 ülkeden
daha zengin

​Serveti 200 milyar doları geçti.
BAE Filistin'i<br>sırtından vurdu

BAE Filistin'i
sırtından vurdu

​İsrail'in kontrolü ele geçirme projesi...
İkisi de korsan

İkisi de korsan

​Atina'nın 'karşı Navtex' ilanı hukuka aykırı.
ABD'de siyah<br>öfke spora sıçradı

ABD'de siyah
öfke spora sıçradı

​NBA takımları maça çıkmama kararı aldı.
Yüzde 94<br>sondaja devam dedi

Yüzde 94
sondaja devam dedi

​Halk, doğalgaz arayışına desteğini ortaya koydu.
Sirte barut fıçısı gibi

Sirte barut fıçısı gibi

​Darbeci Hafter şimdi de kaos peşinde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.