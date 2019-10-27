Gündem İzmir Bornovadaki Ayakkabıcılar Sitesinde çöp dağları esnafı isyan ettirdi
İZMİR

İzmir haberleri: Bornova ilçesindeki çöp dağları esnafı isyan ettirdi

İzmir Bornova'daki Ayakkabıcılar Sitesi’nde çöp dağları esnafı isyan ettirdi

İzmir’in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde, toplanmayan çöp yığınları bölgede görüntü kirliliği oluştururken, oluşan yoğun koku ve ortaya çıkan manzara esnafları isyan ettirdi.

Haber Merkezi IHA
Düzenli bir şekilde çöplerin toplanmasını isteyen esnaflar, Bornova Belediyesine çağrı yaptı ve görevlerini yapmalarını istedi.
Düzenli bir şekilde çöplerin toplanmasını isteyen esnaflar, Bornova Belediyesine çağrı yaptı ve görevlerini yapmalarını istedi.

Bornova'da geçen aylarda toplanmayan çöplerle gündeme gelen Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi esnafı, yine aynı durumdan dert yakındı. Biriken, etrafa saçılan ve yoğun bir şekilde koku yapan çöp yığınları bölge esnafını isyan ettirdi. Düzenli bir şekilde çöplerin toplanmasını isteyen esnaflar, Bornova Belediyesine çağrı yaptı ve görevlerini yapmalarını istedi.

İzmir'in göbeğinde isyan ettiren çöp dağları
GÜNDEM
İzmir'in göbeğinde isyan ettiren çöp dağları

Bornova'da geçen aylarda toplanmayan çöplerle gündeme gelen Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi esnafı, yine aynı durumdan dert yakındı.

"Aradan bir ay geçtikten sonra yine çöpleri toplamamaya başladılar"


Site esnaflarından Ömer Odabaş, sokakların çöp yığınlarına döndüğünü belirterek, "Burası Bornova Ayakkabıcılar Sitesi. Burada daha önce de böyle bir olay yaşandı. Yine böyle bir röportaj yapmıştık. Belediye ekipleri gelip topladı çöpleri; aradan bir ay geçtikten sonra yine çöpleri toplamamaya başladılar. Bir görevli esnaf arkadaşın biriyle tartışma yaşamış, o günden sonra çöp arabaları bizim sokaklarımıza girmiyor. Bize burayı gösterip ’herkes çöpünü buraya atsın’ dediler. Sokaklar, her yer çöp yığınlarıyla doldu. Kim temizleyecek bunları? Seçimden önce belediye başkanımız 'Her şey güzel olacak' derken daha kötü oldu her şey" sözlerine yer verdi.

Biriken, etrafa saçılan ve yoğun bir şekilde koku yapan çöp yığınları bölge esnafını isyan ettirdi.

"Belediye çöp arabalarının artık sokaklara girmeyeceğini söylediler"

Başka bir esnaf olan Özcan Demirok da, "Geçen belediyeden geldiler ve çöp arabalarının burada artık sokaklara girmeyeceğini söylediler. Bize bu alanı gösterip çöpleri buraya dökeceğimiz söylendi ama herkes bunu yapamıyor. Kapıların önüne, sokaklara bırakıyorlar çöpleri. Belediyeden gelen ekipler arabalarının bozulduğunu öne sürerek sokaklara girmeyeceğini söyledi. Çöplerin birikmesi sebebiyle her yer sinek, böcek, pislik oluyor" diye konuştu.

Düzenli bir şekilde çöplerin toplanmasını isteyen esnaflar, Bornova Belediyesine çağrı yaptı ve görevlerini yapmalarını istedi.

"Çöp vergisi alıyorlar"


Çöplerin döküldüğü alanın karşısında iş yeri bulunan esnaflardan Nuri Eti ise konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

  • "Belediye buradan çöp vergisi alıyor. Aldığı çöp vergileri de konutlardan aldıklarından daha çok. Peki bu çöpler neden toplanmıyor? Buraya çöp döküldüğü için her gün kavga ediyoruz. Sabah akşam çöpler yüzünden dükkanın önünü süpürüyoruz."

İzmir’in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde, toplanmayan çöp yığınları bölgede görüntü kirliliği oluştururken, oluşan yoğun koku ve ortaya çıkan manzara esnafları isyan ettirdi.

İzmir’in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde, toplanmayan çöp yığınları bölgede görüntü kirliliği oluştururken, oluşan yoğun koku ve ortaya çıkan manzara esnafları isyan ettirdi.
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