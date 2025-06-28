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İzmir Bornova'daki orman yangını 16,5 saat sonra kontrol altında

İzmir Bornova'daki orman yangını 16,5 saat sonra kontrol altında

09:2328/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
DHA
AA
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Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, dün saat 14.30'da çıkan orman yangını 16,5 saat sonra, bugün saat 07.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yakaköy Mahallesi'nde bir evin çatısındaki tadilat sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğu yangına müdahale gece boyunca sürdü.​​​​​​​

Karadaki ekiplerin çalışmalarına hava araçları da destek verdi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yakaköy Mahallesi'nde dün, bir evin çatısındaki tadilat sırasında kıvılcımların neden olduğu yangın rüzgarın etkisiyle önce araziye daha sonra ormana sıçramış, ihbar üzerine yangına karadan ve havadan müdahale edilmişti. Bölgedeki 455 ev tahliye edilmiş, bazı ev ve araçlar zarar görmüştü.



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