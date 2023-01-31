İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhuriyetin 100. yılına özel heykel

Bilindiği üzere CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında şehre bir heykel yaptırmaya karar vermişti. Bu kapsamda heykelin nasıl olmasıyla ilgili yarışmayla karar verilecekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin heykel projesinin ardından şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

Bir CHP'li belediyeden daha Cumhuriyetin 100. yılına özel heykel

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin bir heykel çalışması yürütüyor. 100. Yıl Barış Heykeli adı verilen anıt, heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından hazırlanıyor. Konuya ilişkin Independent Türkçe'ye konuşan Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından heykelin konulacağı mekanın Bayraklı olacağını söyledi.

Uzunluğu yaklaşık 20 metre

Heykelin çoğunun bittiğini de belirten Aksoy, uzunluğunun yaklaşık 20 metre olduğunu ifade etti. Heykele ilişkin son çalışmalarını yürüttüğünü belirten Aksoy, heykelin sadece uzaktan izlenilen bir şey yerine çevresinde de zaman geçirilebilecek bir formda hazırlandığını sözlerine ekledi.

Dünyanın en büyük heykellerinde yine İzmir var

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük heykellerinin sıralaması yapılmıştı. Dünyanın en büyük heykeli Hindistan'da bulunan 182 metre yüksekliğindeki "Birlik Heykeli" olurken, ikinci sırada Çin'de bulunan 153 metre yükseliğindeki "Buda İlkbahar Tapınağı" olmuştu.

Listede Türkiye'den de heykel buluyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'deki 42 metre yükseklikteki heykeli, 15'inci sırada yerini aldı.







