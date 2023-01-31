|
Gündem

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhuriyetin 100. yılına özel heykel

Türkiye'nin farklı noktalarındaki CHP'li belediyelerde adeta bir heykel yarışı içerisinde. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel bayraklı ilçesine bir heykel yaptıracak.

15:06 . 31/01/2023 Salı
Diğer
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel Bayraklı ilçesine bir heykel yaptıracak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel Bayraklı ilçesine bir heykel yaptıracak.

Bilindiği üzere CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında şehre bir heykel yaptırmaya karar vermişti. Bu kapsamda heykelin nasıl olmasıyla ilgili yarışmayla karar verilecekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin heykel projesinin ardından şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

Bir CHP'li belediyeden daha Cumhuriyetin 100. yılına özel heykel

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin bir heykel çalışması yürütüyor. 100. Yıl Barış Heykeli adı verilen anıt, heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından hazırlanıyor. Konuya ilişkin Independent Türkçe'ye konuşan Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından heykelin konulacağı mekanın Bayraklı olacağını söyledi.

Uzunluğu yaklaşık 20 metre

Heykelin çoğunun bittiğini de belirten Aksoy, uzunluğunun yaklaşık 20 metre olduğunu ifade etti. Heykele ilişkin son çalışmalarını yürüttüğünü belirten Aksoy, heykelin sadece uzaktan izlenilen bir şey yerine çevresinde de zaman geçirilebilecek bir formda hazırlandığını sözlerine ekledi.

Dünyanın en büyük heykellerinde yine İzmir var

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük heykellerinin sıralaması yapılmıştı. Dünyanın en büyük heykeli Hindistan'da bulunan 182 metre yüksekliğindeki "Birlik Heykeli" olurken, ikinci sırada Çin'de bulunan 153 metre yükseliğindeki "Buda İlkbahar Tapınağı" olmuştu.

Listede Türkiye'den de heykel buluyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'deki 42 metre yükseklikteki heykeli, 15'inci sırada yerini aldı.



#izmir
#ankara
#Mehmet Aksoy
2 saat önce
default-profile-img
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Cumhuriyetin 100. yılına özel heykel
TBMM Hazırlık Komisyonu CHP'li Başarır ve İYİ Parti'li Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi
Eğitim-Bir-Sen'in Eğitime Bakış 2022 raporu açıklandı
Doğu Kudüs'te İşgalci İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı
Kartal’da bir evde anne ve iki çocuğu ölü bulundu
TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları canlı yayında açıklanıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.