İzmir depreminde son dakika gelişmesi: Vatandaş gördü, ekipler çalışma başlattı
İzmir'deki deprem sonrası ekipleri hareketlendiren gelişme: Enkaz altında kız çocuğu görüldü
İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede sıcak bir gelişme daha yaşandı. Bayraklı'da depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir kız çocuğunun görüldüğü ihbarı üzerine ekipler bahsedilen noktada arama çalışmaları başlattı.
İzmir’in Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir vatandaşın kız çocuğu gördüğünü söylemesi üzerine, ekipler o noktada arama kurtarma çalışma başlattı.
Seferihisar açıklarındaki depremde Bayraklı'da çöken 8 katlı Rızabey Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çalışmaları izleyen Binnur Aleyna Akyol adlı vatandaş, ekiplere enkazın altında bir kız çocuğunu gördüğünü söyledi.
Bunun üzerine ekipler, arama kurtarma çalışmalarını o noktaya kaydırdı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.