İzmir depreminde son dakika gelişmesi: Vatandaş gördü, ekipler çalışma başlattı İzmir'deki deprem sonrası ekipleri hareketlendiren gelişme: Enkaz altında kız çocuğu görüldü İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede sıcak bir gelişme daha yaşandı. Bayraklı'da depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında bir kız çocuğunun görüldüğü ihbarı üzerine ekipler bahsedilen noktada arama çalışmaları başlattı.

Haber Merkezi 31 Ekim 2020, 18:01 Son Güncelleme: 31 Ekim 2020, 18:11 DHA