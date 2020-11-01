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Gündem Emrah Apartmanından 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı bir kedi oldu
İZMİR

İzmir depreminde yeni gelişme: Emrah Apartmanı’ndan 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı bir kedi oldu

Emrah Apartmanı’ndan 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı bir kedi oldu

İzmir depreminde kayıp 21 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam edildiği Emrah Apartmanı’nın enkazından sağ çıkartılan kedi, 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı oldu.

Haber Merkezi İHA
British ırkı ev kedisi, binadan 32 saat sonra çıkartılan ilk canlı oldu.
British ırkı ev kedisi, binadan 32 saat sonra çıkartılan ilk canlı oldu.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından en büyük yıkımın yaşandığı binalardan birisi olan Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 Sokak’taki Emrah Apartmanı’nın enkazından şimdiye kadar 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

21 KİŞİ ARANIYOR

Depremin meydana geldiği ilk anda sağ olarak kurtarılan 19 kişinin ardından geçen 32 saatte ölü veya sağ kimseye ulaşılamazken, aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan 21 kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor.

Emrah Apartmanı’nın enkazından sağ çıkartılan kedi, 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı oldu.



Umutların yavaş yavaş tükenmeye başladığı Emrah Apartmanı’nın toprak yığınına dönen enkazından umut verici ilk haber dakikalar önce geldi.

32 SAAT SONRA BİR KEDİ KURTARILDI

İtfaiye ekipleri tarafından en kazdan çıkartılan British ırkı ev kedisi, binadan 32 saat sonra çıkartılan ilk canlı oldu.

Emrah Apartmanı’nın enkazından sağ çıkartılan kedi, 32 saat sonra kurtarılan ilk canlı oldu.

Korkudan tir tir titreyen ve enkazdan çıkmak için çabalarken tüm tırnakları kopan kedinin yaraları serumla temizlendi. Bir battaniyeye sarılan kedi, yıkılan binanın karşısında oturan bir komşu tarafından sahiplenildi. Kedinin sahiplerine henüz ulaşılamadığını ifade eden komşu, kediyi veterinere götürerek tedavisini yaptıracağını belirtti.

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