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İZMİR

İzmir haberleri: Ceren Duman'ı gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar

Ceren Duman'ı gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar

İzmir'de yaşanan Ceren Duman cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Bornova ilçesinde, cesedi moloz döküm alanında bulunan ve dün toprağa verilen Ceren Duman'ın (16) Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinde, boğazında peçete bulundu. Şüpheliler, gömmeye götürdükleri sırada Duman’ın ağzından kötü koku gelmesi üzerine, boğazına peçete tıkayıp, kokuyu engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Ceren Duman'ın cesedi moloz döküm alanında bulunmuştu.
Ceren Duman'ın cesedi moloz döküm alanında bulunmuştu.

Bornova ilçesinde, iddiaya göre, geçen perşembe akşamı L.A. adlı kadın, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. (16) ve arkadaşı S.Ö.'nün (16) genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğünü ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, S.Ö. ve T.Y.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında, Ceren Duman'ın cansız bedeni bulundu. Ceren’in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yapılan ön incelemede vücudunda kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Duman’ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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"UYUŞTURUCU KULLANDIK, FENALAŞTI"

Ceren’in ölümünün ardından gözaltına alınan S.Ö. ifadesinde, 21 Ağustos günü günlük kiraladıkları eve gittiklerini söyleyerek, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp, götürüp gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim, teslim oldum" dedi.

S.Ö.'nün, Ceren Duman ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile diğer paylaşımlarını sildiği belirlendi. T.Y. de aynı ifadeyi verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcının ek ifade alınmasını istemesi üzerine emniyete geri getirildi.

DHA
Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında, Ceren Duman'ın cansız bedeni bulundu.

İTİRAF ETTİLER

Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren Duman'ın ölümüyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Duman’ın boğazında peçeteye rastlandı. Bunun üzerine şüphelilere, bu detay da soruldu.

  • Peçeteyi Ceren’in boğazına tıktıklarını kabul eden şüphelilerin, kötü kokuyu engellemek için yaptıklarını söylediği belirtildi. İki şüphelinin verdiği ifadede, Ceren’i gömmeye giderken ağzından kötü koku geldiğini, peçeteyi boğazına iterek kokuyu gidermeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

DHA
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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