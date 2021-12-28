Gündem Yunanistan yine ölüme itti 66 düzensiz göçmen İzmirde kurtarıldı
İZMİR

Yunanistan yine ölüme itti: 66 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bottaki 66 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

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Haber Merkezi AA
İzmir haberleri: İzmirde 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları gönderildi.

  • Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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