Yunanistan yine ölüme itti: 66 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı

Nedim Şener: Millet İttifakı'nın projesinin adı Erdoğan'ı devirmek

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Biz Cumhur İttifakı gibi et ve tırnak değiliz. Biz bir proje için bir araya geldik.' sözlerini değerlendirdi. Millet İttifakı'nın amacının AK Parti politikalarına son vermek olmadığını belirten Şener, 'Yedi benzemez partinin yan yana gelmelerinin ihtimali yok. Bu partilerin AK Parti karşıtlığı yok. Neden? Çünkü bir önceki AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü onlar aday istediler. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin Başbakanı. Kemal Kılıçdaroğlu anlatırken, 'Bu ikisi çok sorumlu değil, hep Erdoğan suçluydu' diyor. O yüzden projenin adı Erdoğan'ı devirmek.' ifadelerini kullandı.

