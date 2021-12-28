Yunanistan yine ölüme itti: 66 düzensiz göçmen İzmir'de kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları gönderildi.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. GÜNDEM Kamerunlu göçmenden ölüme terk eden Yunanistan'a 100 bin avro'luk dava GÜNDEM Muğla açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı