İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 29 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli 12 ilde emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, emniyet ve jandarma birimleri eş zamanlı harekete geçti.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 12 ilde operasyon düzenledi. İfade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü sabit hatlardan arandıkları belirlenen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile askeri okullardan ilişiği kesilen 21 şüpheli hedeflendi.
Emniyet ekiplerinin operasyonunda 19 şüpheli yakalandı. Firari 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri de aynı gün sabah erken saatlerde örgütün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.