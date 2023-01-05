İzmir'de 10 metrelik camgöz yakalandı

77 Bin lirasını alan dolandırıcılara 2'nci kez dolandırılmaktan kurtuldu

Aksaray´da bankadan çektiği 77 bin 300 lirasını dolandırıcılara kaptıran Duran Derin'i (70), yeniden dolandırılmaktan polis kurtardı.

Olay, Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Duran Derin'i 3 gün önce telefonla arayan 1 kişi, kendisi polis olarak tanıtıp 'Seni güvence altına alacağız. Senin kimliğinle işlem yapıyorlarmış´ diyerek banka hesaplarındaki parayı, verecekleri hesaba yatırmasını istedi. Duran Derin, 3 gündür dolandırıcılar tarafından telefon ile aranması üzerine bugün bankaya gidip, hesabındaki 77 bin 300 lirayı, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişilerin hesabına aktardı.