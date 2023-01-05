Gündem İzmirde 10 metrelik camgöz yakalandı
İZMİR

İzmir'de 10 metrelik camgöz yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde tekneyle ava çıkan balıkçılar, 10 metre boyunda, iki ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı yakaladı. Köpek balığı, sahile ancak vinçle taşınabildi.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde 10 metrelik camgöz yakalandı
İzmir

İzmir’in Urla ilçesindeki İskele Su Ürünleri Kooperatifi ortağı balıkçılar, dün gece Gelinkaya açıklarına ağ attı.

10 metrelik camgöz

Balıkçılar, sabah kontrol ettikleri ağlarına 10 metre boyunda 'camgöz' cinsi köpek balığıyla karşılaştı.

Vinçle sahile getirilen 2 ton ağırlığındaki köpek balığını görenler, fotoğraf çekti.

İlçedeki balıkçılar ilk kez bu kadar büyük bir köpek balığı yakaladıklarını belirtti.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ortaç Onmuş, “Korunması gereken bir tür. Genellikle Akdeniz'in açıklarında yaşar, kıyıya nadiren gelir. Balık sürüsünü takip edip kıyıya gelmiş olabilir. Balıklarla beslendiği için insanlara bir zararı yoktur.” dedi.

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