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İzmir'de 2 başkan gözaltına alındı

İzmir'de 2 başkan gözaltına alındı

07:3625/06/2026, Perşembe
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İzmir'de, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda 24 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.


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