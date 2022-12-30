Gündem İzmirde alevler geceyi aydınlattı Hepsi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
İZMİR

İzmir’de alevler geceyi aydınlattı: Hepsi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda bulunan dört baraka, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İzmir’de alevler geceyi aydınlattı: Hepsi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
İzmir

Yangın, dün saat 21.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi, İzmir Çevre Yolu, Buca Batı Çıkışı yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince ormanlık alan içerisinde bulunan ve alevlere teslim olan 4 barakadaki yangına müdahale edildi.

Gökyüzünü aydınlatan alevler, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, daha önceleri küçükbaş hayvanların beslenildiği barakalar çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma olayının olmadığı olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de toplu taşımaya zam geldi
GÜNDEM
İzmir'de toplu taşımaya zam geldi

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı
OYNAT 00:59
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı
İzmir'in Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 50 adrese polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 37 şüpheli gözaltına alındı.
Ekmek almaya gidiyorduk

'Ekmek almaya gidiyorduk'

Polise yakalandılar: 17 yaşındaki sürücünün savunması pes dedirtti.
İzmirde alevler geceyi aydınlattı

İzmir'de alevler geceyi aydınlattı

​Hepsi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
EYTlilerin yaş ortalaması 49,9

EYT'lilerin yaş ortalaması 49,9

​Kıdem tazminatları doğrudan işçiye.
EYT'liyiz sevinçliyiz

EYT'liyiz sevinçliyiz

​Müjdeyi duyanlar konvoy ve davul zurnalarla adeta bayram yaptı.
Teknolojiye 7 destek

Teknolojiye 7 destek

​4 milyar liralık bütçe ayrıldı.
Ege'de 1 mil dahi vermeyiz

Ege'de 1 mil dahi vermeyiz

​Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz.

​İlçelerden merkeze tek araçla yolculuk dönemi başladı
Dilimizde tüy bitti

Dilimizde tüy bitti

​İmamoğlu ve Yavaş'a bir veto daha.
Doğum gününü kutladı

Doğum gününü kutladı

​2022'nin son zirvesi.
2023 'Aşık Veysel'in yılı

2023 'Aşık Veysel'in yılı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı.
İstanbul'da doğal gaza indirim

İstanbul'da doğal gaza indirim

​Konutlarda yüzde 12 olarak uygulanacak.
Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine hiçbir şey yapmayız

Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine hiçbir şey yapmayız

​Bakan Akar Moskova'daki görüşmeyle ilgili net mesaj verdi.
Ukrayna unuyla savaştılar

Ukrayna unuyla savaştılar

​İspanya'dan gelen görüntüler tepki çekti.
ABD donarken Biden sıcak tatilde

ABD donarken Biden sıcak tatilde

​Yolda evde ve araçlarında öldüler.
Dijital TL ile ilk ödeme

Dijital TL ile ilk ödeme

​2023'ün ilk çeyreğinde seçili bankalarla genişletilecek.
Rusya'dan Ukrayna'ya 120 füze

Rusya'dan Ukrayna'ya 120 füze

​Ültimatom sonrası Kiev Odesa ve Jitomir'i vurdu.
Vodafone Park'ta <br>kritik '3' puan

Vodafone Park'ta
kritik '3' puan

​Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u tek golle mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.