İzmir'de bir otomobil bahçe duvarına çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

7/02/2026, Cumartesi
İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay yerinde ölen Ali Eren’in yanında sürücü Mustafa A., hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mustafa A'nın (45) kullandığı 35 JAK 45 plakalı otomobil, Günlüce Mahallesi yolunda bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta bulunan Ali Eren'in (48) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralanan sürücü Mustafa A. sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


