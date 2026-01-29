Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de deniz ulaşımına hava engeli: Vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de deniz ulaşımına hava engeli: Vapur seferleri iptal edildi

20:0329/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
İZDENİZ sefer iptallerini yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.
İZDENİZ sefer iptallerini yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle İZDENİZ'in saat 18.30 itibariyle tüm seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ, şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ'den yapılan yazılı açıklamada, "Sayın yolcularımız, şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 18.30 itibari ile tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.



#İzmir
#Vapur
#Sefer
#İptal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul baraj doluluk oranı 29 Ocak 2026: Sazlıdere’de kritik seviye! İşte İSKİ güncel baraj doluluk oranları