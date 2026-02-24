Yeni Şafak
İzmir'de Erasmus öğrencilerini rehin alan sahte polisler tutuklandı

24/02/2026, Salı
IHA
3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
İzmir'in Bornova ilçesinde, kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu 3 Erasmus öğrencisini evlerinde alıkoyan ve yağma girişiminde bulunan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Bornova ilçesinde kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu öğrencileri rehin alan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olay, Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Erasmus eğitimi için Türkiye’de bulunan Polonya ve Almanya uyruklu M.H., M.P. ve T.R. isimli öğrenciler, geçici olarak konakladıkları evde alıkonuldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin polis yeleği giydiği, üniforma kullandığı ve yanlarında kelepçe bulundurduğu tespit etti. Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, öğrencileri esir alan ve yağma suçlaması yöneltilen E.E., A.D. ve M.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



