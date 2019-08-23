Gündem Polisi karşılarında gören FETÖcüler balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı
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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

Polisi karşılarında gören FETÖ'cüler balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, kimi şüphelilerin balkonlardan atlayarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
İzmir'deki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler.
İzmir'deki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ terör örgütü mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan adreslerin tespit edilmesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kentte 19 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Bylock ve çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve halen aktif olarak örgüt yapılanmasında bulundukları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'deki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler.

SAHTE KİMLİKLER ELE GEÇİRİLDİ

Hücre evlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonu ve tabletler ile yüklü miktarda para ele geçirildi.

BALKONDAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan, operasyon esnasında bazı şüphelilerin evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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