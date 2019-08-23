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POLİTİKA

KKTC için yeni dönem: Monaco Modeli fiilen hayata geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Başbakanı Tatar'ın Ankara'daki zirvesi Doğu Akdeniz'deki suları yeniden ısındırdı. Her iki liderin de KKTC haklarının savunulması konusundaki kararlılığı uzmanlara göre yeni dönemdeki yol haritasının da habercisi. EED Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Akdeniz'de yeni bir Monaco modeli fiilen hayat buluyor. Şimdi sıra adaya elektrik ve doğal gaz götürmek olmalı" ifadesini kullandı.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC için attığı adımlar fiili durumda değişimleri de beraberinde getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC için attığı adımlar fiili durumda değişimleri de beraberinde getirdi.

Türkiye'nin bir yandan Suriye'de kuracağı güvenli bölge çalışmaları, diğer yanda terörle mücadele konusu derken şüphesiz en önemli kon başlıklarından biri de Doğu Akdeniz.

Son dönemlerde özellikle batılı bloğun karşısında yalnızlığa mahkum olmuş gibi görünen Türkiye ve KKTC yeni süreçte farklı adımlar atabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın Ankara'daki görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamalardaki kararlılık vurgusu enerji çevrelerince de oldukça olumlu karşılandı.

Monaco Modeli fiilen hayat buluyor

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve KKTC konusunda daha proaktif bir süreç izleyebileceğine dikkati çeken Kumbaroğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Başbakanı Tatar'ın basın toplantısındaki tutumları ve kullandıkları dil, her iki liderin de yavru vatanın çıkarlarını sonuna kadar koruyacağını gösteriyor.

Türkiye'nin Maraş hamlesi, Kara-Hava-Deniz kuvvetleriyle attığı adımlar ve diplomatik dilin ortak bir hale gelmesi son derece önemli.

Gelişmelere baktığımızda KKTC’nin savunmasında ve Dışişleri’nde Türkiye’nin sorumluluk üstlenmesi ile Akdeniz’de ikinci bir Monako modelinin fiilen hayat bulmakta olduğunu görüyoruz.

Sırada doğal gaz ve elektrik olabilir

KKTC ile yapılan işbirliğinin enerji sektörüne taşınmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapan Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

"Adaya boru hattıyla su götürdüğümüz gibi doğal gaz da elektrik de götürebiliriz. Şimdi bu işbirliğini enerji diplomasisine taşıma zamanı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yakın zaman önce hayata geçirilen Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü'nün çok önemli görevler üstlenmesi bekleniyor.
  • Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den koparmak isteyenlere enerji ekonomisi dersi verebilmeli, yalnızlık görüntüsünden kurtulabilmeliyiz. KKTC’ye ve Türkiye’ye karşı oyunlara enerjide uluslararası işbirliği fırsatlarını hayata geçirerek cevap vermeliyiz.

Biz de Enerji Ekonomisi Derneği olarak başlatma kararı aldığımız Doğu Akdeniz uluslararası enerji konferanslarının ilkini Kasım ayında KKTC’de gerçekleştireceğiz. Bu tür konferansların farkındalık ve kamuoyu oluşturmak için çok önemli olduğuna inanıyoruz."

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