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İzmir'de lastiği patlayan TIR devrildi: Yol 3 saat ulaşıma kapandı

İzmir'de seyir halindeyken lastiği patlayan TIR, Ankara Caddesi'ne devrildi. TIR şoförü K.Ö. yaralanırken, olay yerine gelen çekicinin dorseyi kaldırmasıyla yol 3 saatin ardından trafiğe açıldı.

08:04 - 3/06/2024 Pazartesi
DHA
İzmir
İzmir

İzmir'de seyir halindeki TIR'ın lastiği patladı. Yola devrilen TIR'ın şoförü K.Ö. yaralanırken, yol 3 saat trafiğe kapandı.


Kaza, saat 22.15 sıralarında Ankara Caddesi Konak istikameti Bayraklı mevkisinde meydana geldi.


Belkahve'den Bornova'da bulunan bir firmaya çakıl götüren K.Ö. yönetimindeki 35 AJR 087 plakalı TIR, iddiaya göre 2 lastiği patlayınca kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın 35 KA 9930 plakalı dorsesi yan yatarak yolun tamamen ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü K.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen çekicinin dorseyi kaldırmasıyla yol 3 saatin ardından trafiğe açıldı.



#İzmir
#TIR
#trafik kazası
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