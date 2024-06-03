İzmir'de lastiği patlayan TIR devrildi: Yol 3 saat ulaşıma kapandı

Belkahve'den Bornova'da bulunan bir firmaya çakıl götüren K.Ö. yönetimindeki 35 AJR 087 plakalı TIR, iddiaya göre 2 lastiği patlayınca kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR'ın 35 KA 9930 plakalı dorsesi yan yatarak yolun tamamen ulaşıma kapanmasına neden oldu.