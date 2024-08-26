İzmir'de motosikletli kurye kadına çarptı eşi kuryeye saldırdı

Kendisinin de kurye olduğunu ve sürekli kaskındaki kamerayla kayıt yaptığını belirten Yunus Ceylan, kazanın önünde meydana geldiğini söyledi. Yanından geçen motosikletli kuryenin aileye çarptığını belirten Ceylan, "Korkunç bir olaydı. Ben de sürekli 'Haklısın, haklısın' diyerek adamı sakinleştirmeye çalıştım. Çok heyecanlandım. Kadın ve çocuk olduğu için bu olayda bir şey yapmazdım. Kurye arkadaş da bir şey yapmadı. Doğru olanı yaptı. Kuryelere olarak şiddetin her türlüsünü kabul etmiyoruz. Şiddet asla çözüm değildir. Problem varsa, kolluk kuvvetlerine bildiririz. Sağına, soluna bakmadan yola atlıyorlar, çektiğimiz içerikleri de siler misiniz diyorlar" diye konuştu.