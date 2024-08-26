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İzmir'de motosikletli kurye kadına çarptı eşi kuryeye saldırdı

İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Çocuğunu çekerek son anda kurtaran kadının eşi motosikletli kuryeye saldırırken, o anlar kask kamerasına yansıdı. Çevredekiler, araya girerek tarafları ayırdı. Kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

17:20 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:30 - 26/08/2024 Pazartesi
DHA
İzmir'de motosikletli kurye kadına çarptı eşi kuryeye saldırdı
İzmir'de motosikletli kurye kadına çarptı eşi kuryeye saldırdı

Kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Eşi ve çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, kuryenin kullandığı motosiklet çarptı. Çocuğunu çekerek son anda kurtaran kadın ile kurye yere düştü. Bu sırada kurye, kadının eşinin saldırısına uğradı.



Çevredekiler, araya girerek tarafları ayırdı. Kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.



'Şiddet asla çözüm değildir'


Kendisinin de kurye olduğunu ve sürekli kaskındaki kamerayla kayıt yaptığını belirten Yunus Ceylan, kazanın önünde meydana geldiğini söyledi. Yanından geçen motosikletli kuryenin aileye çarptığını belirten Ceylan, "Korkunç bir olaydı. Ben de sürekli 'Haklısın, haklısın' diyerek adamı sakinleştirmeye çalıştım. Çok heyecanlandım. Kadın ve çocuk olduğu için bu olayda bir şey yapmazdım. Kurye arkadaş da bir şey yapmadı. Doğru olanı yaptı. Kuryelere olarak şiddetin her türlüsünü kabul etmiyoruz. Şiddet asla çözüm değildir. Problem varsa, kolluk kuvvetlerine bildiririz. Sağına, soluna bakmadan yola atlıyorlar, çektiğimiz içerikleri de siler misiniz diyorlar" diye konuştu.






#İzmir
#buca
#trafik kavgası
39 dakika önce
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