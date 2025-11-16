Yeni Şafak
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı

23:3616/11/2025, Pazar
AA
İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüsü yandı
İzmir'in Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye müdahalesiyle söndürülürken otobüste hasar oluştu.

İzmir'in Konak ilçesinde, Büyükşehir Belediyesine ait otobüs seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Ramazan Y'nin kullandığı seyir halindeki 35 DB 6229 plakalı İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT otobüsünün arka tarafında bulunan motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı Karataş mevkisinde yolun sağına park ederek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüste hasar oluştu.

Yangın esnasında güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan bulvar, otobüsün çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Otobüsün 121 numaralı Mavişehir Aktarma Merkezi ile Konak arasında sefer yaptığı öğrenildi.




#ESHOT
#İtfaiye
#Otobüs Yangını
