İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Ramazan Y'nin kullandığı seyir halindeki 35 DB 6229 plakalı İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT otobüsünün arka tarafında bulunan motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı Karataş mevkisinde yolun sağına park ederek yolcuları tahliye etti.