İzmir'de sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı: İki kişi yaralandı

İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada şimdiye kadar iki kişinin yaralandığı bildirildi.
İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada şimdiye kadar iki kişinin yaralandığı bildirildi.
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