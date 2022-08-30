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İZMİR

İzmir'de sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı: İki kişi yaralandı

İzmir' in Çiğli ilçesi Organize Sanayi bölgesinde özel bir şirkete ait helikopterin havalanmak için kalkış yaptığı sırada pervanesinin yere çarpması sonucu meydana gelen kazada, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
İzmirde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı: İki kişi yaralandı
İzmir'de helikopter kalkış anında yan yattı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada şimdiye kadar iki kişinin yaralandığı bildirildi.

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