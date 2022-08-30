İzmir'de sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı: İki kişi yaralandı İzmir' in Çiğli ilçesi Organize Sanayi bölgesinde özel bir şirkete ait helikopterin havalanmak için kalkış yaptığı sırada pervanesinin yere çarpması sonucu meydana gelen kazada, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

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