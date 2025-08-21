Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir'de su alan bottaki 36 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de su alan bottaki 36 kaçak göçmen kurtarıldı

13:5121/08/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
İzmir'de su alan bottaki 36 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de su alan bottaki 36 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun açıklarında batmak üzere olan fiber karinalı lastik bottaki 16’sı çocuk, 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 08.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında, su alarak batma tehlikesi geçiren fiber karinalı lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, batmak üzere olan fiber karinalı lastik bottaki 16'sı çocuk, 36 kaçak göçmeni kurtardı.


O anlar kamerada


Öte yandan kaçak göçmenlerin kurtarıldığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde göçmenlerin bottaki suları elleriyle boşaltmaya çalıştıkları, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaştığını görünce de panikle bağırarak yardım istedikleri anlar yer aldı. Batmak üzere olan lastik bottan önce çocuklar ardından da diğerleri tahliye edildi.

Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.




#Kaçak göçmen
#İzmir
#Bot
#Kurtarma operasyonu
#Sahil Güvenlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman? 2026 Oruç başlangıcı hangi gün? Diyanet takvimine göre 2026 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi