İzmir'de su alan bottaki 36 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun açıklarında batmak üzere olan fiber karinalı lastik bottaki 16’sı çocuk, 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 08.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında, su alarak batma tehlikesi geçiren fiber karinalı lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, batmak üzere olan fiber karinalı lastik bottaki 16'sı çocuk, 36 kaçak göçmeni kurtardı.
O anlar kamerada
Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.