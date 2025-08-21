Mezarlıkta uyuşturucu satışına muhtardan süper çözüm: 'Ölüyü de diriyi de koruyoruz'

"Zaten emniyetimiz 24 saat burada, bir sorun oldu mu kamera kayıtlarından şüpheliyi hemen yakalıyorlar. Ayrıca alarm sistemi var, ben gece saat kaç olursa olsun telefondan şüpheli birisini gördüğümde alarma basıyorum. Buraya gelen madde bağımlıları da bundan korkup kaçıyor. Artık madde bağımlıları ve torbacılar burayı kullanamıyorlar. Zeytinköy’ün iç kısımlarında şu anda uyuşturucu kullanımı ve satışı bitme noktasında. Ben buradan valimiz ve emniyet müdürümüz başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederim. Son 1 yıldır çok ciddi çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki yıllarda bu bölgede uyuşturucunun sıfırlanacağına eminim"