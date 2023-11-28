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İzmir'de terör örgütüne destek verdiği suçlamasıyla 5 kişi yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK üyeleri ile ailelerine destek vererek örgütten kopmaları engellemeye çalıştıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

09:09 - 28/11/2023 Tuesday
AA
Arşiv

Arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetler yürüterek etkisiz hale getirilen örgüt mensupları ile örgüt suçundan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ailelerine destek veren, cezaevinden tahliye olan örgüt mensuplarının kopuşlarını engellemeye çalışan şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı.


Aralarında Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği ve Avesta Dil Kültür Derneği başkanlarının da olduğu, 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişinin daha yakalanması için çalışma sürüyor.




#İzmir
#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
#pkk
#terör örgütü
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