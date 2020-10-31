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Gündem İzmirdeki depremde hayatını kaybeden Buse gözyaşları içinde toprağa verildi
İZMİR

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Buse gözyaşları içinde toprağa verildi

İzmir’in Seferihisar açıklarındaki depremde yaşamını yitiren Buse Demir, memleketi Manisa’nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Buse Demir, memleketinde toprağa verildi.
Buse Demir, memleketinde toprağa verildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünden mezun olan Buse Demir (27), ailesiyle birlikte yaşadığı Bayraklı ilçesinde uzmanlık sınavına hazırlanıyordu.

Buse Demir, memleketinde toprağa verildi.
  • Dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Buse Demir’in arkadaşları, sosyal medyada kendisinden haber alınamadığını belirtti. Kısa süre sonra enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, Buse’nin cansız bedenine ulaştı. Buse’nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Buse Demir (27).

Buse’nin cenazesi bugün memleketi Turgutlu’ya getirilerek öğle saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Kabristanı'nda toprağa verildi. Cenazede Buse'nin babası Osman Demir ve enkazdan sağ olarak kurtulan annesi Şaziye Demir'i yakınları teselli etti.

Buse Demir, memleketinde toprağa verildi.

Buse Demir, memleketinde toprağa verildi.

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