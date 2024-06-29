İzmir orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Kentin Menderes, Çeşme ve Selçuk ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Öte yandan Selçuk ilçesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle Kuşadası'na sıçradı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale edildiği bildirildi.









Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki yangınlarla mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) helikopterle destek verildiğini duyurdu.

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Cougar helikopter ile 2 adet CH-47 helikopter, İzmir’deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlamaya devam ediyor." denildi.





Bakan Yumaklı: Yerleşim yerlerinde risk yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Menderes ve Selçuk'taki yangınlara müdahale sürüyor. Yerleşim yerleri açısından risk söz konusu değil. Selçuk-Kuşadası yolu kapalı. 500 hektar alan zarar gördü. Selçuk'ta 350, Menderes'te 150 hektar yalan yangından etkilendi. Menderes'teki yangın bir hobi bahçesinden çıktı, ilgiler gözaltına alındı." dedi.









Menderes'te ormanlık alanda yangın

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin evlere yaklaştığı ilçede jandarma ekipleri mahalledeki vatandaşlara evleri tahliye etmesi yönünde anons yaptı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale ediyor.

Vatandaşlar tahliye edildi

Yangında ormanlık alana yakın Çamönü Mahallesi'nde bulunan bir ev yanarken, olayda can kaybının olmadığı belirtildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla bir vatandaş tarafından kayıt altına alınırken, vatandaşın feryadı da yürekleri sızlattı. Jandarma ekipleri de mahalledeki vatandaşlara evlerini boşaltmaları yönünde anons yaptı. Ekiplerin yanı sıra bölgede yaşayan vatandaşların da traktör, taral gibi araçlarla kendi imkanlarıyla yangına müdahale ettiği görüldü.

"Çok çaresiz kaldık, elimiz kolumuz bağlandı"

Yangında evi yanan Betül Güzeltarakçı, “Önce yangın evimin çaprazında başladı. Dumanlar tütmeye başladı, sonra birden bir patlama sesi duyuldu ve alevler yükseldi. Daha sonra yangın tekrar diğer tarafta başladı. Hayvanlarımız vardı. İlk önce onları kurtarmaya çalıştık ama birden bizim evimiz de tutuştu. İtfaiye bu tarafa geldi. Çok çaresiz kaldık. Elimiz kolumuz bağlandı, ne yapacağımızı bilemedik. Eşyalar, kıyafetler her şeyimiz yandı. Camlar da patladı ama çok şükür hayvanlarımız kurtuldu, bize bir şey olmadı” diye konuştu.

"Tahliye edilen bölgeler var"

Yangın başlar başlamaz bölgeye geldiğini söyleyen köy sakinlerinden Kadir Birci, “Yangın evlerin yakınlarına kadar geldi. Köylülerin yardımıyla yangını söndürdük. 1 tane ev yandı. Tahliye edilen bölgeler de var” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden İbrahim İpek, yakın ilçelerden hızlı bir şekilde müdahalenin başladığını, fakat rüzgar sebebiyle zorluklar yaşandığını belirterek, önemli olan durumun seraların yanmaması olduğunu aktardı.

Çeşme ilçesinde de yangın çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Germiyan Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi.

Yangının saat 14.34'te başladığı, ekiplerin ilk müdahaleyi 14.47'de yaptığı belirtildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Urla ilçesinde, İzmir-Çeşme Otoyolu kenarındaki otluk alanda da yangın çıktı.

Yangın nedeniyle İzmir'den Çeşme yönüne giden şerit yaklaşık 20 dakika trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kuşadası'nda gökten kül yağdı

Çeşme ilçesindeki yangın nedeniyle gökyüzünün dumanla kaplanması sonucu güneş adeta kayboldu.

Öte yandan kentin bazı yerlerinde kül yağdığı da görüldü.

Selçuk'taki yangın Kuşadası'nı dumana boğdu

İzmir'in Selçuk ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Yangın, Kuşadası'na kadar ulaşan yoğun bir duman bulutuna sebep oldu.

Yangının oluşturduğu bu yoğun duman, Kuşadası'nda güneşin ışınlarını engelleyerek adeta karanlık bir örtü oluşturdu.

Şehir karanlığa gömüldü

Yangın nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar büyük endişe yaşarken, yangının kontrol altına alınması için çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri seferber edildi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın, Kuşadası'nda olağan dışı görüntülere sahne oldu. Güneşi kapatan yoğun duman bulutları, şehri karanlığa gömerken, gökyüzünde beliren kızıllık ise görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar, bu sıra dışı doğa olayını görüntülemek için cep telefonlarına sarılırken, yetkililer ise bölgedeki halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İki otel ve bazı evler tahliye edildi

Selçuk ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan iki otel ve evler tahliye edildi.

Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi.

Yangın geniş bir alanda etkili oluyor

Yangının bölgedeki ormanlık alanlara verdiği zarar henüz tam olarak tespit edilememiş olsa da, ilk belirlemelere göre geniş bir alanda etkili olduğu düşünülüyor. Yetkililer, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Yangın Kuşadası'na sıçradı

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangının söndürülmesi için ekipler, yoğun çaba sarf ederken alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatılırken, Kuşadası'na gidecekler için trafik akışı Çamlık Mahallesi'nde veriliyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da incelemelerde bulunmak için Kuşadası'na gittiği öğrenildi.

Tire ilçesinde de yangın çıktı

İzmir'in Tire ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hasançavuşlar Mahallesi Mersindere mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tire Kaymakamı Vural Karagül ile Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da bölgede çalışmaları takip etti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bursa ve Çanakkale'de yangınlar

İzmir'deki yangınlarla mücadele sürerken yurdun başka bölgelerinde de yangın çıktı.

Bursa'nın Keles ilçesinde ormanda yangın; Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ise anız yangını çıktı.

Bursa'nın Keles ilçesinde ormanda çıkan yangın, toplam 25 araç ve 87 personelin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 12.45 sıralarında Kestel ilçesine bağlı Baraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri; 2 helikopter, 8 arazöz, 9 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı olmak üzere toplamda 25 araç ve 87 personelin ortak çalışmasıyla yangını kontrol altına aldı. İlerleyişi durdurulan yangının çevresini tamamen saran ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi. İtfaiye ekipleri yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı açıklandı.

Çanakkale'de anız yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Ezine ilçesi Üvecik köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bazı evler tahliye ediliyor

Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, bir çimento fabrikasının liman tesislerine ulaştı.

Fabrikanın liman tesisleri girişindeki bir bölümü alevler içerisinde kalırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Öte yandan Ezine ilçesi Kumburnu yakınlarındaki bazı evlerin de tahliye edilmeye başlandığı bildirildi.

Çankırı'da otluk alanda yangın

Çankırı'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İnaç yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otla kaplı arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.







