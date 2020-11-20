İznik'te bina yapılacak arsada bulundu: Üzeri özel yöntemle kapatıldı

Bunu söylemek biraz erken ama şimdiden ipucu verme adına biz buranın neresi olduğunu yapacağımız kazı çalışmalarından sonra ortaya çıkaracağız. Son yıllarda bilim dünyasında 'Puruşhanda' diye bir kentin olduğu adı geçiyor. Biz burada oranın olduğunu tahmin ediyoruz. Çalışmalarımız da o yönde devam ediyor. Buraya Hitit uygarlığı öncesi de diyebiliriz. Hatta Hititlerden yaklaşık (200-300 yıl) 1-2 nesil öncesi topluluğa işaret ediyor. Yani bu bölgede 'Luviler' diye bir halk var. Bunları işaret ediyor. İleri de bunlar daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama burada 5-6 yüzyıl önce yaşamış kadim bir beylik olması gerekiyor. Bu 'Puruşhanda' olsa da olmasa da buradaki buluntular onu gösteriyor. Çünkü burası Afyonkarahisar ve çevresinin en büyük yerleşim alanı. Bildiğimiz başka bir örnek de yok.