İznik'te bina yapılacak arsada bulundu: Üzeri özel yöntemle kapatıldı

İznik’te Atatürk Caddesi üzerinde bir arsaya inşaat çalışması başladı. Fakat arsanın temelinden dev bir küp ve tarihi ev temeli kalıntıları çıktı.
İHA
Küp ve yapı kalıntılarından bir parça, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafınca koruma altına alındı.
Evin temelinde ise kiremit ile kaplanmış taban döşemesi çıktı.
GÜNDEM
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İHA
Küp ve yapı kalıntılarından bir parça, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafınca koruma altına alındı.
Atatürk Caddesi’nde 3. derece sit alanında bulunan arsaya bina yapılması talebi üzerine, sondaj çalışması başlatılmıştı.
Yapılan sondaj çalışmasında Bizans dönemine ait olduğu düşünülen küp ve yapı kalıntılarına rastlandı.
İHA
Küp ve yapı kalıntılarından bir parça, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafınca koruma altına alındı.
Küp ve yapı kalıntılarından bir parça, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafınca koruma altına alındı. Arsada yapılan kazı nedeniyle oluşan derin çukurun çevredeki binaların zarar görmemesi için özel yöntemlerle kapatılacağı öğrenildi.
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Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Mahallesi'nde 900 yılın üzerinde tarihi geçmişe sahip olan Akçakale Kalesi'ndeki kazı çalışmalarının ikinci bölümü başlayacak.
1100-1200 yılları arasında Bizanslılar tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlanılan kalede 2017 yılında Akçaabat Belediyesi tarafından yapılan kazı çalışmalarında kalenin 1468 yılında Osmanlı yönetimine geçtiği ve 1900'lü yılların başlarına kadar kullanıldığı tespit edildi.
8 kişilik bir ekip tarafından yürütülen kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait 8 mezar ve bu mezarlara ait iskeletler, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ve seramik parçaları ile 19. yüzyıla ait bir top bulunurken, kalenin son günlerindeki çalışmalarında bir de kilise bulundu.
Akçakale Kalesi'nde gerçekleşen kazı çalışmalarının en önemli buluntusu tek nefli kilise olurken, kazı çalışmalarının ikinci bölümünde kalenin aslının nasıl olduğu tespit edilecek.
Tarım arazisi olarak kullanılıyordu<br> <br> 2017 yılına kadar tarım arazisi ve çocukların oyun sahası olarak kullanılan Akçakale Kalesi'ndeki kazı çalışmalarında bugüne kadar kalenin yanlış bilinen giriş kapısı ortaya çıkarıldı.
Çalışmalarda 19. yüzyılda revize edilmiş olan denize açılan 6 adet mazgal özgün dokunuşla birlikte açığa çıkarılırken, kaledeki kulelerin meydana çıktığı çalışmalarda bir adet sağlam vaziyette pitoz çıkarıldı. Kazı çalışmalarının son bölümünde ise narteks ve naos bölümünden oluşan tek nefli kilise açığa çıktı. Kilisenin zemininin kripto olarak kullanıldığı tespit edilirken, kalede çok sayıda mezar tespit edildi.
Zamanında tarım toprağı alanı olarak kullanılan Akçakale Kalesi'ne iş makineleri girdiği için çok sayıda mezarın tahrip olduğu ve dağıldığı tespit edilirken, dağılmamış şekliyle 8 adet mezar çıkarıldı. Mezarların tamamı Bizans usulü gömü yöntemleriyle defnedilirken, bir kısmının çatı kiremitleriyle koruma altına alındığı, bir kısmının ise doğrudan toprağa gömüldüğü ortaya çıkarıldı.
Akçakale Kalesi'ni turizme kazandıracağız<br> <br> Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçakale Kalesi'nde yapılacak çalışma için röleve alınacağını belirterek, “Akçakale Kalesi'nde özellikle restorasyon çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülüyor. O bölgedeki daha geçmiş dönemde kazı süreçleri belli bir aşamaya gelmişti. O kazı süreçlerinin ikinci etabı var. O etabı tamamlayabilmek için çalışma yapılıyor. Hazırlık sürecinin artık tekrar rölevesi alınacak. Bununla birlikte restorasyon projesi tamamlandıktan sonra uygulamaya geçeceğiz. Takip ettiğimiz bir iş ama biraz zamana ihtiyacımız var. Akçaabat kültür, turizm ve sanat şehri. Turizmi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Akçakale Kalesi'ni turizme kazandırdığımız zaman burada kültür turizmiyle ilgili belli bölgelerde destinasyonlar oluşmuş olacak. Böylelikle Trabzon'un turizmine katkı sağlamış olacağız ifadelerini kullandı.
Akçakale Kalesi<br> <br> Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale Mahallesi'nde 900 yılın üzerinde tarihi geçmişe sahip olan Akçakale Kalesi, Trabzon'un fethi sonrası 1468 yılında Osmanlı yönetimine geçti. Kale, Cumhuriyet döneminde hazine malı olarak devlete devredildi. 2005 yılında 475 bin TL bedelle kamulaştırılan Akçakale Kalesi'nde 2007 yılında kurtarma kazıları yapıldı.
O dönemde yapılan kazı çalışmalarında 4 iskelet, kemik parçaları, toprak kaplar, bronz çiviler ve Bizans seramiği parçaları bulundu. Moloz ve kesme taştan yapılmış olan kalenin büyük bölümü yıkılmasına rağmen ana gövdesi günümüze kadar ulaşırken, son yıllarda kale tarım arazisi ve çocukların oyun sahası olarak kullanılıyordu.
Sekiz mezar bulunmuştu, kazı çalışmaları tekrar başlayacak: Tarım arazisi olarak kullanılıyordu
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Bizans dönemine ait 8 mezarda iskeletler, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ve seramik parçaları ile 19. yüzyıla ait top ve bir kilisenin bulunduğu, tarihi 1100'lü yıllara dayanan Akçakale Kalesi'ndeki kazı çalışmalarının ikinci bölümü başlayacak.
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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Bolvadin ilçesinde yeni başlanan Üçhöyük Kurtarma Kazısı alanında incelemede bulundu.
Vali Çiçek, burada yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın kadim bir şehir olduğunu ve bugün de tarihi anların yaşandığını söyledi.
Emirdağ'da Amorium Antik Kenti ile Dinar'daki Apameia Antik Kenti'nde de kazı çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Çiçek, Üçhöyük'teki kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaşılacağına inandığını dile getirdi.
Çiçek, kazıdaki ilk çalışmalarda M.Ö 1400 ila 2350'li yıllara giden bir yapıyla karşılaşıldığını vurguladı.
Üçhöyük kurtarma kazısından daha çok verinin çıkacağına inandıklarını aktaran Çiçek, Burada Anadolu'nun en eski beyliği olan ve bir çok tarihi kayıtlarda yer alan 'Puruşhanda' olduğunu ümit ediyoruz. Şu anki bilgiler de bunu gösteriyor. Dediğimiz gibiyse eğer, tam olarak ispatlanırsa, herhalde arkeoloji dünyasında heyecan uyandıracak. Bugün gerçekten Afyonkarahisar için tarihi bir an. Bugün başlanılan bu kazı çalışması, Üçhöyük bölgesinde çok önemli eserlere ulaşmamızı sağlayacak. diye konuştu.
Buraya Hitit uygarlığı öncesi de diyebiliriz<br> <br> Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özdemir Koçak da kazı ekibinde farklı üniversitelerden geniş katılımlı bir ekibin görev aldığını söyledi.
Üçhöyük bölgesinin önemli bir tarihi kent olduğuna dikkat çeken Koçak, şöyle devam etti:
Bunu söylemek biraz erken ama şimdiden ipucu verme adına biz buranın neresi olduğunu yapacağımız kazı çalışmalarından sonra ortaya çıkaracağız. Son yıllarda bilim dünyasında 'Puruşhanda' diye bir kentin olduğu adı geçiyor. Biz burada oranın olduğunu tahmin ediyoruz. Çalışmalarımız da o yönde devam ediyor. Buraya Hitit uygarlığı öncesi de diyebiliriz. Hatta Hititlerden yaklaşık (200-300 yıl) 1-2 nesil öncesi topluluğa işaret ediyor. Yani bu bölgede 'Luviler' diye bir halk var. Bunları işaret ediyor. İleri de bunlar daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama burada 5-6 yüzyıl önce yaşamış kadim bir beylik olması gerekiyor. Bu 'Puruşhanda' olsa da olmasa da buradaki buluntular onu gösteriyor. Çünkü burası Afyonkarahisar ve çevresinin en büyük yerleşim alanı. Bildiğimiz başka bir örnek de yok.
Koçak, buradaki kazılarda hali hazırda insan kemikleri, tekstil ve tahıl üretimiyle ilgili kalıntıların bulunduğunu ve devamında ise arkeoloji dünyasına ışık tutacak ve değişiklikte bulunacak daha çok verilere burada ulaşılabileceklerini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.
Afyonkarahisar'da 'Puruşhanda' kentine ait olduğu değerlendirilen tarihi yapı bulundu
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yeni başlanan Üçhöyük kurtarma kazısındaki ilk verilerde "Puruşhanda" kenti olduğu değerlendirilen M.Ö. 1400 ila 2350'li yıllara kadar giden bir yapı bulundu.