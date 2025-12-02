İZSU duyurdu: İzmir'in 2 ilçesinde su kesintisi

İzmir'in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 24 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

İZSU'dan yapılan açıklamada, Narlıdere ilçesi Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak Kavşağı'nda meydana gelen Q800'lük çelik boru hattındaki arıza nedeniyle, yarın saat 10.00'dan 4 Aralık Perşembe günü saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacağı bildirildi.