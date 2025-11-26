Yalova'da 'Acil Su Planı' uygulanmaya başlandı

Yalova'da Gökçe Barajı'ndaki su seviyesinin kritik düzeye inmesinden dolayı alınan "Acil Su Eylem Planı" uygulanmaya başlandı. Plan kapsamında 20.00 ile 05.00 arası su kesintisi yapılırken belediyelerin park-bahçe sulaması, yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı.
Yalova'da, Gökçe Barajı'ndaki suyun kritik seviyeye inmesi üzerine alınan su kesintisi kararı, bu akşam itibarıyla uygulanıyor.
Buna göre, il merkezi, ilçeler ve köylerde 20.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılıyor.
Bunun dışında tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması, yol yıkamada şebeke suyu kullanması, yüzme veya süs havuzlarında su kullanımı yasaklandı, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Yalova Kapalı Yüzme Havuzu'nda da ikinci bir duyuruya kadar faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı.
Su kesintisiyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde suyun içme ve kullanma niteliklerine sahip olma durumu denetiminin yapıldığı, günlük, haftalık, aylık ve 3 aylık periyotlarla takip edildiği belirtildi.
"Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir"
Düzenli su kesintilerinin bir zorunluluk haline gelmesinin üzüntü verici olduğu, bu durumda halkın düzenli kesintiler süresince su tüketim alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Kesinti sonrasında yetkililerin uyarıları doğrultusunda su kullanılması, musluğun ilk açıldığında birkaç dakika akıtılarak şebekede biriken kirli suyun sadece tuvalette kullanılmak üzere bir kaba alınması uyarısında da bulunuldu.
Açıklamada, kesinti sonrasında şebekede yüksek dozda klorlama yapılabileceğinden, yetkililerin uyarılarının dikkate alınmasının önemine işaret edildi.