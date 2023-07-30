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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu

Jandarma Genel Komutanlığı, CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personelinin açığa alındığını, Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edileceğini duyurdu.

14:36 . 30/07/2023 Pazar
DHA
Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu

Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alınmıştır. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir.
40 eylemci gözaltında; 2 jandarma personeli de açığa alındı

JANDARMA Genel Komutanlığı, Muğla'nın Milas ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen saha çalışmalarını engellemek ve provoke etmek isteyen 40 provokatör ve eylemcinin gözaltına alındığını, Şanlıurfa CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personelinin ise açığa alındığını açıkladı.


Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde, Muğla 1'inci İdari Mahkemesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen karara istinaden 24 Temmuz 2023 tarihinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce saha çalışması başlatıldığı belirtilerek, "Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup, şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen olaylara ilişkin hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'nca bölgeye idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir" denildi.
Jandarma personelini 'eşkıya' diyerek kovaladı

Akbelen Ormanları'nda yapılan termik santral için ağaçların katledildiğine ilişkin algı operasyonu başlatan CHP'lilerin provokasyonları sürüyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bölgede GBT (Genel bilgi toplama) ve kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı. Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan ve 'Fişleme yapamazsınız' diyen Tanal, bu talebi reddedilince 'eşkıya' diyerek personeli kovaladı. İçişleri Bakanlığı, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Jandarma personeline 'eşkıya' demesi üzerine hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.





#Mahmut Tanal
#suç duyurusu
#CHP
#jandarma
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