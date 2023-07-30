Jandarma Genel Komutanlığı'ndan CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde, Muğla 1'inci İdari Mahkemesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen karara istinaden 24 Temmuz 2023 tarihinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce saha çalışması başlatıldığı belirtilerek, "Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup, şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Meydana gelen olaylara ilişkin hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı'nca bölgeye idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir" denildi.