Jandarma Genel Komutanlığı'ndan CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu

Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu
JANDARMA Genel Komutanlığı, Muğla'nın Milas ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen saha çalışmalarını engellemek ve provoke etmek isteyen 40 provokatör ve eylemcinin gözaltına alındığını, Şanlıurfa CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personelinin ise açığa alındığını açıkladı.
Akbelen Ormanları'nda yapılan termik santral için ağaçların katledildiğine ilişkin algı operasyonu başlatan CHP'lilerin provokasyonları sürüyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bölgede GBT (Genel bilgi toplama) ve kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı. Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan ve 'Fişleme yapamazsınız' diyen Tanal, bu talebi reddedilince 'eşkıya' diyerek personeli kovaladı. İçişleri Bakanlığı, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Jandarma personeline 'eşkıya' demesi üzerine hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.