Jandarma tarafından kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

10:4516/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Kaçak kazı yapanların ekipmanları.
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladığı 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Sivrihisar ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi alındı. Sivrihisar ilçesi Örenyaka mevkiinde 3 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekiplerce, kazı alanında yapılan incelemede şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 yer altı görüntüleme cihazı, 1 dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

#Kaçak Kazı
#Eskişehir
#Asayiş
