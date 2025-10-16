Jandarma tarafından kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Sivrihisar ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi alındı. Sivrihisar ilçesi Örenyaka mevkiinde 3 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekiplerce, kazı alanında yapılan incelemede şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 yer altı görüntüleme cihazı, 1 dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.